Pronostici Nations League: tre gol distribuiti nei due tempi per una doppia a quota da oltre x5!

La Svezia debutta in Nations League davanti al proprio pubblico contro la Romania. È la prima giornata di un girone che comprende anche Polonia e Bosnia ed Erzegovina, quindi la classifica non offre ancora indicazioni sulla forma delle squadre. Per questa sfida pesano di più le caratteristiche delle rose e il modo in cui potrebbe svilupparsi la gara.

La Svezia arriva dalla promozione ottenuta nella precedente edizione della competizione. Viktor Gyökeres, autore di nove reti in quel percorso, resta il principale riferimento offensivo della squadra. L’assenza di Anthony Elanga riduce le opzioni in attacco, ma non cambia il requisito della nostra giocata: anche la Romania può contribuire al totale dei gol.

Il pronostico è la combo Over 0,5 nel primo tempo più Over 1,5 nel secondo tempo, a quota 2,30. Occorre almeno una rete prima dell’intervallo e almeno due dopo.

Italia-Belgio: la stessa combo all’Olimpico

Italia e Belgio cominciano il loro cammino nel girone di League A che comprende anche Francia e Turchia. La partita dell’Olimpico segna il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra e l’esordio di Mark van Bommel alla guida del Belgio. Le due squadre hanno qualità per creare occasioni, anche se sarà il campo a mostrare quanto rapidamente troveranno equilibrio con i rispettivi tecnici.

L’ultimo confronto tra Italia e Belgio in Nations League è terminato 2-2. Il precedente suggerisce che entrambe possano incidere in attacco, ma il mercato scelto oggi è più specifico del semplice totale di almeno tre reti: conta quando vengono segnate.

Anche per Italia-Belgio scegliamo Over 0,5 nel primo tempo più Over 1,5 nel secondo tempo, a quota 2,35.

Riepilogo pronostici

Svezia-Romania: Over 0,5 primo tempo più Over 1,5 secondo tempo, quota 2,30

Italia-Belgio: Over 0,5 primo tempo più Over 1,5 secondo tempo, quota 2,35

Quota totale della doppia: 5,40