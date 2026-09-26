Cittadella-Lecco, la "migliore d'Italia" cerca il settimo sigillo: il pronostico

Sei vittorie in sei giornate, dieci gol fatti e due subìti. Con questi numeri il Cittadella di Roberto Musso guida la classifica del girone A di Serie C e finisce di diritto sotto le le luci dei riflettori: sabato sera (ore 20.30), allo stadio “Tombolato”, è in programma la sfida casalinga contro il Lecco . Ecco il pronostico di Cittadella-Lecco .

Comparazione quote: Cittadella-Lecco segno 1

Il Lecco di Federico Valente è un avversario che dopo aver iniziato la stagione senza segnare neanche un gol nelle prime tre giornate di campionato (un solo punto raccolto, 0-0 casalingo con l’Arzignano), si è rialzato conquistando sette punti nelle successive tre esibizioni. L’ultima, però, rappresenta un nuovo passo indietro: solo 0-0 contro la Pergolettese. Nelle statistiche del Lecco spiccano gli esiti No Goal e Under 2,5, visti in cinque occasioni su sei. Il Cittadella è squadra solida e concreta ed ecco che, in alternativa al segno 1 (favorito secondo le quote) si potrebbero prendere in considerazione proprio No Goal e Under 2,5. La vittoria del Cittadella è quotata a 1.70 da Eplay24, a 1.65 da BetFlag e GoldBet. Il No Goal si gioca mediamente a 1.75, l'Under 2,5 si trova tra 1.70 e 1.75.