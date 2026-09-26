Nations League, tre vittorie secche per una terzina che sfiora quota 10!
La Nations League offre tre partite da seguire per una terzina costruita soltanto con risultati 1X2. Bulgaria e Isole Faroe giocano davanti al proprio pubblico contro Lussemburgo e Kazakistan. La Croazia, invece, cerca i tre punti sul campo della Repubblica Ceca. Tutte le selezioni superano quota 1,50, ma nessuna delle tre è scontata: il moltiplicatore complessivo arriva a 9,93.
Bulgaria-Lussemburgo: il segno 1 a quota 2,15
La Bulgaria apre il proprio cammino nel gruppo 4 della Lega C ospitando il Lussemburgo. Il fattore campo può incidere in una sfida che si presenta equilibrata, soprattutto se i padroni di casa riusciranno a prendere l’iniziativa senza concedere spazi nelle ripartenze.
Il Lussemburgo merita attenzione: nella precedente edizione della Nations League ha perso soltanto tre delle 18 partite disputate, arrivando fino allo spareggio per la promozione.
Isole Faroe-Kazakistan: fiducia ai padroni di casa
Le Isole Faroe ricevono il Kazakistan nella prima giornata del gruppo 3 della Lega C. È una partita in cui il rendimento casalingo può pesare: per gli ospiti, una trasferta a Tórshavn richiede adattamento alle condizioni di gioco e a un avversario che proverà a sfruttare ogni occasione.
La quota racconta comunque un confronto aperto. Le Faroe sono favorite di misura e, per portare a casa il segno 1, dovranno trasformare il vantaggio del campo in occasioni concrete. La seconda scelta della terzina è Isole Faroe vincenti a 2,20.
Repubblica Ceca-Croazia: il colpo esterno a Praga
La Croazia esordisce nella Lega A sul campo della Repubblica Ceca. Il segno 2 è la giocata più ambiziosa della schedina: gli ospiti partono leggermente favoriti, ma affrontano una squadra che può rendere la gara difficile davanti al proprio pubblico.
C’è anche un elemento da seguire fino alle formazioni ufficiali. Luka Modrić ha saltato un allenamento per un virus nei giorni precedenti alla partita. La sua disponibilità può influire sulla gestione del centrocampo croato. Il pronostico scelto è 2 a 2,10, senza sottovalutare il peso della trasferta.
Riepilogo dei pronostici
Bulgaria-Lussemburgo: 1 a 2,15
Isole Faroe-Kazakistan: 1 a 2,20
Repubblica Ceca-Croazia: 2 a 2,10
Quota complessiva: 9,93
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