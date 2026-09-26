Nations League, tre vittorie secche per una terzina che sfiora quota 10!

La Nations League offre tre partite da seguire per una terzina costruita soltanto con risultati 1X2. Bulgaria e Isole Faroe giocano davanti al proprio pubblico contro Lussemburgo e Kazakistan. La Croazia, invece, cerca i tre punti sul campo della Repubblica Ceca. Tutte le selezioni superano quota 1,50, ma nessuna delle tre è scontata: il moltiplicatore complessivo arriva a 9,93.