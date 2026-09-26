Nations League, tre Over 2,5 per una terzina che supera quota 5!
Inghilterra-Spagna: Over 2,5 a quota 1,78
È il confronto di maggiore richiamo della giornata. L’Inghilterra gioca a Wembley, mentre la Spagna arriva da campione del mondo. Entrambe hanno giocatori in grado di cambiare il risultato con una singola azione e una rete nella prima parte della gara potrebbe aprire spazi per il resto dell’incontro.
Il rischio è una partenza prudente tra due squadre consapevoli del valore dell’avversaria. La prima scelta è Over 2,5 a 1,78.
Repubblica Ceca-Croazia: servono almeno tre reti a Praga
La Croazia parte con un lieve favore del pronostico, ma la Repubblica Ceca ha il vantaggio di giocare in casa. Per la terzina sulle reti, la chiave è la capacità dei cechi di rispondere agli attacchi ospiti: una gara in cui entrambe trovano il gol renderebbe più vicino l’Over 2,5.
È la selezione che richiede maggiore cautela.
La nostra scelta resta Over 2,5 a 1,76.
Slovacchia-Moldavia: l’attacco di casa può spingere l’Over
La Slovacchia è nettamente favorita contro la Moldavia. Il segno 1, però, ha una quota inferiore alla soglia fissata per questa terzina. L’attenzione si sposta quindi sul totale delle reti.
Lo scenario favorevole al pronostico è una Slovacchia capace di segnare più volte; anche un gol della Moldavia potrebbe contribuire a raggiungere la soglia.
Il terzo esito è Over 2,5 a 1,61.
Riepilogo dei pronostici
Inghilterra-Spagna: Over 2,5 a 1,78
Repubblica Ceca-Croazia: Over 2,5 a 1,76
Slovacchia-Moldavia: Over 2,5 a 1,61
Quota complessiva: 5,04
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS