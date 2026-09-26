Nations League, tre Over 2,5 per una terzina che supera quota 5!

Inghilterra-Spagna: Over 2,5 a quota 1,78

È il confronto di maggiore richiamo della giornata. L’Inghilterra gioca a Wembley, mentre la Spagna arriva da campione del mondo. Entrambe hanno giocatori in grado di cambiare il risultato con una singola azione e una rete nella prima parte della gara potrebbe aprire spazi per il resto dell’incontro.