Pronostico Ravenna-Gubbio, i gol di Rabbi per far volare gli uomini di Mandorlini

Le quote del match in programma domenica 27 settembre (ore 14.30) allo stadio Benelli
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Federico Vitaletti
Federico Vitaletti

2 min

Pubblicato il 27.09.2026, 09:00

quoteSerie C girone BRavenna-Gubbio

Dopo le partite di ieri, prosegue oggi il programma della settima giornata del girone B di Serie C. Alle 14.30 il Ravenna va a caccia dei tre punti per restare in orbita: la squadra allenata da Andrea Mandorlini, reduce dalla vittoria in casa dell’Atalanta U23, è ancora imbattuta con quattro vittorie e due pareggi all’attivo, dieci gol fatti e due al passivo.

Comparazione quote: Ravenna-Gubbio segno 1

Allo stadio “Bruno Benelli” sbarca il Gubbio, chiamato alla difficile impresa di far punti e segnare ad una corazzata che non subisce gol da quattro partite consecutive. Oltretutto gli umbri non attraversano un buon momento: sono reduci dal ko interno con l'Ostiamare, risultato preceduto dal pari esterno col Pescara. Sono in totale undici i gol incassati dagli uomini di mister Di Carlo, che fin qui non sono mai riusciti a chiudere un match con la porta inviolata. Tutti elementi che consolidano il ruolo di favorito del Ravenna, sulla cui vittoria i bookmaker non hanno grossi dubbi. Il segno 1 è quotato a 1.33 da Eplay24, 1.32 da DomusBet e BetFlag. In chiave marcatori occhi puntati su Simone Rabbi, a caccia del sesto sigillo in questo super avvio di campionato con la (nuova) maglia del Ravenna. Rabbi marcatore in Ravenna-Gubbio paga 1.85 su Eplay24 e NetBet, 2.25 su Eurobet.

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