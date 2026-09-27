Amichevole Corea del Sud-Uruguay, il pronostico: Diego Forlan cerca riscatto dopo il ko con il Giappone

Non è stato un debutto memorabile per Diego Forlan sulla panchina dell'Uruguay. La Celeste ha perso per 3-1 contro il Giappone l'amichevole giocata giovedì scorso, anche se i due gol decisivi segnati dai nipponici sono arrivati al 92' e al 96'.

Comparazione quote: Corea del Sud-Uruguay Goal

L'Uruguay trasloca a Seoul per sfidare un'altra nazionale asiatica, la Corea del Sud, che invece ha battuto con un netto 3-0 (tutte le reti segnate nella ripresa) l'Ecuador. Ben nove le ammonizioni registrate in questo match, di cui cinque per i sudamericani: meno male che era un'amichevole! La Corea del Sud è ripartita dunque col piede giusto dopo l'eliminazione prematura ai Mondiali in cui almeno avevano vinto un match (2-1 alla Repubblica Ceca). L'Uruguay invece ha portato a otto la striscia di partite consecutive senza vittoria: 5 pareggi e tre sconfitte. Complice il fattore campo, è la Corea del Sud a partire con i favori del pronostico: il segno 1 vale 2.32 per Eplay24, 2.25 per Snai, 2.20 per Bet365. Il 2 è quotato a 2.82 da Eplay24 e Netwin, a 2.90 da BetFlag. In ben 11 delle ultime 12 gare giocate dalle "tigri asiatiche" si è visto il No Goal ma l'ultimo precedente tra le due nazionali è terminato con la vittoria per 2-1 da parte dell'Uruguay. Quota interessante per l'esito Goal, a 1.98 sulla lavagna di Eplay24, a 1.93 su GoldBet e Planetwin.