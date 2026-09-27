Pescara-Spezia, dalla retrocessione all'obiettivo risalita: migliori quote e pronostico

Comparazione quote: Pescara-Spezia Goal

Il Pescara, otto punti in sei giornate, ha bisogno di tempo per far decollare il progetto targato Buscè. Gli infortuni hanno un po’ penalizzato gli abruzzesi, che grazie al blitz di Vado sono tornati alla vittoria dopo un digiuno di quattro giornate (due pareggi e due ko). Lo Spezia ha decisamente un altro passo, visto che dopo il pari al debutto contro il Grosseto ha infilato cinque vittorie consecutive (sei considerando anche il 3-0 al Vado nella Coppa Italia di Serie C). Il gruppo allenato da Marco Turati gira che è una meraviglia: segnano in tanti, su tutti capitan Simone Mazzocchi, quattro centri in campionato e altri due in Coppa Italia di Serie C. Per il Pescara, se c’è un momento adatto per alzare il livello è proprio questo. Le quote vedono favorite le Aqulle, un cui blitz vale tra 2.06 per Eplay24 e Netwin, 2.15 per William Hill. Non è lontano però il Pescara che si gioca vincente tra 2.85 e 3.20. Nelle ultime due partite casalinghe il Pescara ha pareggiato contro Gubbio e Ravenna, ottimo in particolare il punto ottenuto contro la squadra di Mandorlini visto il suo valore. In presenza di questi dati, si può considerare il Goal: a quota 1.62 su Eplay24, a 1.60 su BetFlag e MarathonBet. Per cautelarsi, c'è l’esito chance mix “X o Goal”.