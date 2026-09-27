Pronostico e quote Turchia-Italia, sfida già decisiva tra Montella e Mancini

L'avventura in Nations League di Turchia e Italia è iniziata con una sconfitta, rispettivamente contro Francia (0-1) e Belgio (0-2). Un ko che desta preoccupazione soprattutto in casa Italia , che lunedì sera a Bursa non può davvero sbagliare contro gli uomini di Vincenzo Montella . Ecco quote e pronostico di Turchia-Italia .

Comparazione quote: Turchia-Italia Multigol Ospite 1-2

Prima di perdere contro la Francia (decisivo Mbappé) la Turchia aveva rimediato un solo ko interno nelle precedenti 10 gare casalinghe, durante la gestione Montella. I turchi sono usciti a testa alta dal confronto con i Bleus di Zidane e per l'Italia vista con il Belgio (che all'Olimpico ha dominato per tutto il primo tempo) rappresentano una minaccia per gli Azzurri. Azzurri che però nell'ultima edizione di Nations League hanno fatto bene in trasferta: vittorie contro Francia, Israele e Belgio, più un pirotecnico 3-3 con la Germania. Lontano dai fischi (meritati) dell'Olimpico l'Italia potrebbe risentire meno della pressione e riuscire a concretizzare le occasioni a disposizione. In Turchia-Italia l'esito consigliato è il Multigol Ospite 1-2: a 1.54 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Sisal.