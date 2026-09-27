Belgio-Francia, il pronostico: van Bommel prova a fermare la corsa dei transalpini
Il Belgio non aveva fatto poi così male durante la gestione Rudi Garcia. Eliminati ai quarti dalla Spagna campione del mondo, i Diavoli Rossi hanno una striscia aperta di sei risultati utili consecutivi in casa: cinque vittorie e un pareggio, con ben cinque clean sheet nel periodo. La nuova era van Bommel è iniziata alla grande: 2-0 all'Italia con De Bruyne, Godts e De Ketelaere sugli scudi.
Comparazione quote: Belgio-Francia Over 1,5 primo tempo
Il Belgio cerca adesso l'impresa contro la Francia di Zidane, che ha battuto 1-0 la Turchia: gol e infortunio per Mbappé. Negli ultimi 5 precedenti, 3 dei quali in Nations League, hanno sempre avuto la meglio i transalpini. Ai quali, se proprio si vuole trovare un difetto, si può recriminare il fatto di non segnare un gol nei primi 45 minuti da 5 gare a questa parte. Per le quote Francia favorita a 1.90 ma non dovrebbe essere un Belgio "da scena muta": l'esito Goal difficilmente supera quota 1.50. E se la prima frazione fosse divertente, con almeno due reti? L'Over 1,5 primo tempo vale 2.14 su Eplay24 e NetBet, 2.20 su Sisal.
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