Belgio-Francia, il pronostico: van Bommel prova a fermare la corsa dei transalpini

Il Belgio non aveva fatto poi così male durante la gestione Rudi Garcia. Eliminati ai quarti dalla Spagna campione del mondo, i Diavoli Rossi hanno una striscia aperta di sei risultati utili consecutivi in casa: cinque vittorie e un pareggio, con ben cinque clean sheet nel periodo. La nuova era van Bommel è iniziata alla grande: 2-0 all'Italia con De Bruyne, Godts e De Ketelaere sugli scudi.