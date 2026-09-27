Austria favorita, Danimarca e Olanda cercano gol
Austria contro Kosovo: pronostico 1
L’Austria ha iniziato il girone battendo Israele 3 a 1. Il Kosovo ha risposto con un successo per 1 a 0 sull’Irlanda e arriva quindi a Vienna con tre punti e una buona base difensiva. La squadra austriaca ha però mostrato maggiore capacità di creare occasioni e può sfruttare il fattore campo per prendere il controllo della gara.
L’assenza di Marcel Sabitzer toglie una soluzione al centrocampo dell’Austria, ma non cambia la scelta del segno 1, proposto a 1,52.
Serbia contro Olanda: pronostico Over 2,5
La Serbia deve reagire al 2 a 1 subito in casa contro la Grecia. L’Olanda arriva invece dall’1 a 1 con la Germania. Il successo esterno degli olandesi ha una quota inferiore a 1,50: per questa sfida la scelta cade sull’Over 2,5 a 1,74.
La Serbia ha già segnato all’esordio, ma ha anche lasciato spazio agli avversari. L’Olanda può approfittarne, pur dovendo rinunciare a Donyell Malen. Per centrare il pronostico serviranno almeno tre reti complessive: un gol serbo aumenterebbe sensibilmente le possibilità della giocata.
Danimarca contro Galles: pronostico Over 2,5
La Danimarca ha segnato due reti in Norvegia, senza riuscire a evitare la sconfitta per 3 a 2. Il Galles ha perso 1 a 0 in Portogallo e affronta questa trasferta con assenze che interessano sia l’attacco sia la difesa, tra cui Harry Wilson e Joe Rodon.
I cinque gol della prima partita danese non garantiscono una gara altrettanto aperta, ma mostrano una squadra capace di attaccare e ancora esposta dietro. L’Over 2,5 a 1,81 è il pronostico più rischioso della terzina: può arrivare anche grazie a tre reti dei padroni di casa, ma molto dipenderà dall’efficacia offensiva della Danimarca.
Riepilogo pronostici
Austria contro Kosovo: 1, quota 1,52
Serbia contro Olanda: Over 2,5, quota 1,74
Danimarca contro Galles: Over 2,5, quota 1,81
Quota complessiva indicativa: 4,79
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