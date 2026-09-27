Austria favorita, Danimarca e Olanda cercano gol

Austria contro Kosovo: pronostico 1

L’Austria ha iniziato il girone battendo Israele 3 a 1. Il Kosovo ha risposto con un successo per 1 a 0 sull’Irlanda e arriva quindi a Vienna con tre punti e una buona base difensiva. La squadra austriaca ha però mostrato maggiore capacità di creare occasioni e può sfruttare il fattore campo per prendere il controllo della gara.