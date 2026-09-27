Nations League, la terzina del lunedì: Svezia vincente e Francia a caccia del colpo in Belgio
Georgia contro Ucraina: pronostico Under 2,5
La Georgia ha aperto il girone perdendo 1 a 0 contro l’Irlanda del Nord. L’Ucraina ha ottenuto il risultato opposto, vincendo 1 a 0 in Ungheria. I due esordi suggeriscono una partita in cui ogni occasione potrebbe pesare molto.
L’Under 2,5 a 1,67 è la scelta più coerente con i risultati immediati.
Svezia contro Polonia: pronostico 1
La Svezia arriva dal 2 a 1 sulla Romania, mentre la Polonia ha pareggiato 0 a 0 con la Bosnia ed Erzegovina. I padroni di casa hanno già trovato due gol e affrontano una nazionale polacca che deve ancora sbloccarsi in questa edizione del torneo.
Il segno 1 a 1,93 è la scelta più convincente. La Polonia ha mostrato solidità difensiva nell’esordio, ma in trasferta dovrà offrire anche una risposta in attacco per frenare la Svezia.
Belgio contro Francia: pronostico 2
Il Belgio ha iniziato con un risultato di rilievo, vincendo 2 a 0 in Italia. La Francia si è imposta 1 a 0 in Turchia. Entrambe arrivano dunque da una vittoria senza reti subite: il precedente immediato rende questa la partita più difficile da interpretare della schedina.
La scelta è il 2 a 2,05, la quota più alta tra i tre pronostici. La Francia ha la qualità per vincere anche fuori casa, ma affronta un Belgio in gran forma.
Riepilogo pronostici
Georgia contro Ucraina: Under 2,5, quota 1,67
Svezia contro Polonia: 1, quota 1,93
Belgio contro Francia: 2, quota 2,05
Quota complessiva indicativa: 6,61
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