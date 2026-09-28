Pronostico Romania-Bosnia, favoriti gli uomini di Hagi nel deserto di Bucarest

Comparazione quote: Romania-Bosnia Multigol 1-3

Una vittoria da conquistare contro l’ostica Bosnia, il cui muro ha retto contro la Polonia (0-0). Nazionale ostica quella allenata da Barbarez, che ha perso solo due degli ultimi tredici match disputati: entrambi alla fase finale dei Mondiali, contro Svizzera e Usa. La Romania ha perso gli ultimi due scontri diretti con la nazionale bosniaca e, pur partendo favorita, è attesa da un compito non semplice. Occhi puntati sul Multigol 1-3, esito che si è visto negli ultimi cinque match giocati da Dennis Man e compagni. Il Multigol 1-3 è offerto a 1.44 da Eplay24 e da NetBet, a 1.40 da Snai.