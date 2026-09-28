Francia, Svezia e Ungheria per una terzina da oltre x10!

Il Belgio arriva dal successo per 2-0 contro l’Italia, mentre la Francia ha aperto il proprio cammino battendo la Turchia per 1-0. Il confronto mette quindi di fronte due nazionali che hanno già raccolto tre punti senza subire reti.

La preferenza va alla Francia, capace di imporsi negli ultimi cinque confronti diretti. Un precedente favorevole che accompagna la valutazione sulla qualità della rosa, pur senza cancellare le difficoltà della trasferta.

L’assenza di Mbappé pesa sulle soluzioni offensive francesi e rende meno scontata la capacità di trasformare il possesso in occasioni. Il Belgio ha appena dimostrato di poter colpire anche lontano da casa e avrà motivi concreti per cercare un altro successo.

Il segno 2 a quota 1,90 resta una scelta sostenuta dalla qualità complessiva dei francesi, chiamati però a una prestazione più convincente di quanto possa suggerire il semplice ruolo di favoriti.

Svezia - Polonia: il fattore campo sostiene il segno 1

La Svezia ha iniziato con il 2-1 sulla Romania, mentre la Polonia non è andata oltre lo 0-0 contro la Bosnia-Erzegovina. Il primo turno offre dunque un segnale favorevole agli scandinavi, che possono affrontare questa seconda gara con tre punti già in classifica.

Il pronostico è il segno 1 a quota 2,05. La spinta del pubblico e la presenza di Gyökeres sostengono la candidatura svedese, anche se l’assenza di Isak riduce il potenziale offensivo a disposizione.

La Polonia può rendere complicata la gestione della partita, soprattutto se riuscirà a chiudere gli spazi centrali. Per questo scegliamo la vittoria semplice della Svezia.

Irlanda del Nord - Ungheria: ospiti alla ricerca di una risposta

L’Ungheria deve reagire alla sconfitta interna per 1-0 contro l’Ucraina. Nella ripresa è arrivata una risposta, insufficiente a recuperare il risultato ma utile per individuare una base da cui ripartire.

L’Irlanda del Nord ha invece conquistato tre punti in Georgia e può affrontare la gara con maggiore tranquillità. Il fattore campo rappresenta un ostacolo concreto per gli ungheresi, che dovranno migliorare soprattutto la continuità della propria manovra.

Il segno 2 a quota 2,70 è la selezione più ambiziosa della terzina.

Riepilogo dei pronostici

Belgio - Francia: 2, quota 1,90.

Svezia - Polonia: 1, quota 2,05.

Irlanda del Nord - Ungheria: 2, quota 2,70.

Moltiplicatore complessivo indicativo: 10,52