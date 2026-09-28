2 partite con gol + Romania vincente per una terzina da oltre x7!
Georgia - Ucraina e Armenia - Montenegro aprono la multipla delle 18:00, poi spazio alla vittoria romena contro la Bosnia-Erzegovina alle 20:45
Georgia - Ucraina: la scelta è entrambe a segno
La Georgia torna in campo dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Irlanda del Nord. Un risultato che rende importante trovare una risposta davanti al proprio pubblico, soprattutto sul piano della produzione offensiva.
L’Ucraina arriva invece dal successo per 1-0 in Ungheria, un risultato che ne conferma la capacità di affrontare trasferte impegnative. La vittoria iniziale consente agli ospiti di non dover inseguire la partita a ogni costo.
Il Gol a quota 1,80 nasce dall’ipotesi di una Georgia più propositiva e di un’Ucraina capace di sfruttare gli spazi concessi. È una lettura che evita di scegliere una vincente in un confronto equilibrato.
Armenia - Montenegro: due attacchi partiti bene
Armenia e Montenegro hanno entrambe vinto all’esordio segnando due gol. I padroni di casa hanno superato la Lettonia per 2-0, mentre gli ospiti hanno battuto Cipro per 2-1.
Sono risultati che sostengono l’idea di due squadre in grado di trovare la porta, anche se il confronto diretto presenta difficoltà superiori rispetto alle rispettive gare iniziali.
La scelta è il Gol a quota 1,80. L’Armenia può sfruttare il fattore campo, mentre il Montenegro ha mostrato capacità di reazione rimontando lo svantaggio contro Cipro.
Romania - Bosnia-Erzegovina: preferenza ai padroni di casa
La Romania cerca i primi punti dopo la sconfitta per 2-1 in Svezia. Il ritorno in casa sostiene il segno 1: i romeni arrivano da quattro vittorie interne consecutive, accompagnate da dodici reti segnate.
La Bosnia-Erzegovina ha ottenuto uno 0-0 in Polonia, mostrando compattezza ma producendo una sola conclusione verso la porta. Un avversario che potrebbe puntare ancora su una gara ordinata e su poche occasioni.
Il successo romeno a quota 2,25 si fonda soprattutto sul rendimento casalingo e sulla possibilità di esercitare maggiore pressione offensiva.
Riepilogo dei pronostici
Georgia - Ucraina: Gol, quota 1,80.
Armenia - Montenegro: Gol, quota 1,80.
Romania - Bosnia-Erzegovina: 1, quota 2,25.
Moltiplicatore complessivo indicativo: 7,29
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