Tris di vittorie stasera con Finlandia, Slovenia e Svizzera

Il 7-0 contro San Marino ha permesso alla Finlandia di aprire il girone con una vittoria larga e di ritrovare fiducia dopo risultati poco incoraggianti. La tripletta di Joel Pohjanpalo rappresenta un segnale positivo per una squadra che può affidarsi alla sua capacità di sfruttare i palloni dentro l’area.

Il valore dell’avversaria impone però di dare il giusto peso a quella goleada. Più significativo, in vista della Bielorussia, è il rendimento interno: tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate davanti al proprio pubblico.

Gli ospiti arrivano dal 2-0 subito contro l’Albania, che ha interrotto una serie di sei incontri senza sconfitte. La loro capacità di restare in partita rende plausibile un confronto equilibrato, soprattutto nella fase iniziale.

Il pronostico è il segno 1, con quota di riferimento 1,58.

Slovenia contro Macedonia del Nord: occasione da sfruttare

La Slovenia cerca il primo successo dopo lo 0-0 con la Scozia. La tenuta difensiva è stata un elemento positivo, mentre la produzione offensiva ha lasciato qualche dubbio: un solo tiro nello specchio fotografa le difficoltà incontrate nella costruzione delle occasioni.

La Macedonia del Nord presenta però un quadro ancora più complicato. Sono otto le partite consecutive senza vittorie e cinque quelle senza segnare, con il recente 3-0 subito contro la Svizzera ad aggravare il bilancio.

Per i padroni di casa sarà importante aumentare la presenza nell’area avversaria senza perdere equilibrio. L’assenza di Drkušić obbliga inoltre a modificare la difesa. Il fattore campo e il momento degli ospiti orientano comunque verso una vittoria slovena, anche di misura.

La scelta è il segno 1 a quota indicativa 1,60.

Scozia contro Svizzera: ospiti con più soluzioni

La Svizzera si presenta a Glasgow dopo il 3-0 sulla Macedonia del Nord. La Scozia ha invece pareggiato senza reti in Slovenia, mostrando progressi nella ripresa ma senza trovare il guizzo decisivo.

A pesare sono soprattutto le indisponibilità scozzesi: mancano McTominay, Che Adams, Shankland, McLean e Tierney. Assenze che riducono le alternative e sottraggono alla squadra inserimenti, presenza offensiva e soluzioni sulle corsie.

Il sostegno del pubblico può aiutare i padroni di casa, ma la Svizzera ha argomenti per prendere il controllo della partita. Il pareggio resta un’insidia concreta, tuttavia il successo ospite è la nostra scelta.

Pronostico: segno 2 a quota 1,82.

Riepilogo della terzina

Finlandia - Bielorussia: 1 a 1,58.

Slovenia - Macedonia del Nord: 1 a 1,60.

Scozia - Svizzera: 2 a 1,82.

La quota complessiva indicativa è 4,60