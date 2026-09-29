Gol a Praga e in Slovacchia, Spagna per il bis

L’Inghilterra deve reagire al 3-2 subito dalla Spagna. Una partita che ha mostrato entrambe le facce della formazione inglese: qualità per creare e segnare, ma anche errori difensivi capaci di compromettere il risultato.

La Repubblica Ceca arriva invece dalla sconfitta per 2-1 contro la Croazia. Entrambe cercano quindi i primi punti del girone, anche se questa necessità non implica automaticamente una gara aperta fin dai primi minuti.

La nostra preferenza va all’Over 2,5. La scelta permette di considerare sia una partita con entrambe le squadre a segno, sia un successo inglese con almeno tre reti realizzate dagli ospiti. Non serve dunque che i cechi trovino necessariamente il gol.

Le assenze inglesi, tra cui Rice e Palmer, possono incidere sugli equilibri e sulle alternative. Resta comunque una squadra con risorse offensive importanti.

Over 2,5 a quota indicativa 1,72.

Spagna contro Croazia: vittoria e almeno tre gol

La Spagna torna davanti al proprio pubblico dopo il successo per 3-2 a Wembley. La capacità di cambiare la partita attraverso le sostituzioni rappresenta un punto di forza: Baena e Oyarzabal hanno segnato entrando dalla panchina e si candidano a trovare maggiore spazio.

La Croazia arriva dal successo sulla Repubblica Ceca, ma affronta un impegno più difficile. Le assenze di Juranović ed Erlić riducono le opzioni difensive, mentre anche la Spagna deve rivedere qualcosa dopo il forfait di Eric García.

La combinazione scelta è 1 + Over 2,5: servono una vittoria spagnola e almeno tre reti complessive. Risultati come 2-1 e 3-0 soddisfano entrambe le condizioni; un 2-0, invece, non sarebbe sufficiente.

Quota di riferimento della combinazione: 1,60.

Slovacchia contro Kazakistan: l’attacco di casa guida la scelta

La Slovacchia ha iniziato con il 2-0 sulla Moldavia e ha realizzato 11 reti nelle ultime cinque partite. Il Kazakistan arriva dall’1-1 alle Faroe, dove ha costruito poche occasioni, e non vince da sette trasferte.

L’Over 2,5 si appoggia soprattutto alla produzione offensiva slovacca. I padroni di casa possono contribuire in maniera decisiva al totale, mentre un’eventuale rete ospite cambierebbe rapidamente lo sviluppo dell’incontro.

Questa resta però la selezione più delicata della terzina. Nelle ultime sette gare esterne il Kazakistan ha subito più di una rete soltanto due volte: il rischio di una partita ferma sull’1-0 o sul 2-0 va considerato.

La proposta è Over 2,5 a quota indicativa 1,82.

Riepilogo della terzina

Repubblica Ceca - Inghilterra: Over 2,5 a 1,72.

Spagna - Croazia: 1 + Over 2,5 a 1,60.

Slovacchia - Kazakistan: Over 2,5 a 1,82.

Quota complessiva circa 5,01