Due combo con Portogallo e Norvegia con moltiplicatore superiore al 7!

Il Portogallo arriva all'appuntamento con sei punti conquistati nelle prime due partite. Dopo l'1-0 contro il Galles, la formazione portoghese ha superato anche la Norvegia per 2-1, confermando la qualità di un reparto offensivo che dispone di numerose soluzioni.

La Danimarca ha invece iniziato perdendo 3-2 proprio contro la Norvegia, prima di reagire con il 2-0 sul Galles. Quattro gol realizzati in due gare mostrano comunque una nazionale capace di creare occasioni, soprattutto davanti al proprio pubblico. I danesi dovranno però fare a meno di Patrick Dorgu, rientrato al Manchester United dopo il problema muscolare accusato contro il Galles.

Il Portogallo parte con maggiori alternative tecniche, ma la Danimarca ha già dimostrato di poter trovare la rete anche contro avversari di livello.

Da qui la scelta del 2 + Gol, proposto a quota 3,60.

Galles-Norvegia, il 2 + Over 2,5 vale 2,00

Scenario differente a Cardiff, dove il Galles cerca una reazione dopo due sconfitte consecutive. I gallesi hanno perso 1-0 contro il Portogallo e 2-0 contro la Danimarca, restando senza reti nelle prime due giornate della competizione.

La Norvegia ha invece mostrato una notevole pericolosità offensiva. Ha superato la Danimarca per 3-2 nella gara inaugurale, con una doppietta di Erling Haaland, per poi perdere 2-1 contro il Portogallo. Sono quindi nove i gol complessivi registrati nelle prime due partite disputate dai norvegesi, considerando reti segnate e subite.

La presenza di Haaland e la capacità della Norvegia di attaccare con continuità spingono verso una partita con almeno tre reti.

Il pronostico scelto è quindi Norvegia vincente + Over 2,5, disponibile a quota 2,00.

Riepilogo delle combo

Galles-Norvegia: 2 + Over 2,5, quota 2,00

Danimarca-Portogallo: 2 + Gol, quota 3,60

Giocando insieme le due selezioni, la quota complessiva arriva a 7,20.