Nations League, pronostico Danimarca-Portogallo: aria di Goal tra Hojlund e Cristiano Ronaldo

Portogallo a caccia di un’impresa difficile ma non impossibile. Al “Parken Stadium” di Copenhagen la nazionale lusitana proverà a centrare la terza vittoria consecutiva. Cristiano Ronaldo e compagni dopo le prime due giornate comandano la classifica del gruppo 4 della League A di Nations League con 6 punti, due successi su due conditi con 3 reti all’attivo (una contro il Galles e due contro la Norvegia) e soltanto 1 al passivo.

Comparazione quote: Danimarca-Portogallo Goal

La Danimarca conta invece 3 punti in meno ma ha realizzato un gol in più rispetto ai portoghesi. Hojlund e soci hanno aperto le danze perdendo per 3-2 in Norvegia mentre nel match successivo hanno battuto il Galles per 2-0. La sfida si preannuncia equilibrata, il Portogallo parte favorito a 2.05 mentre il successo dei padroni di casa moltiplica la posta per 3.40. Entrambe le nazionali hanno le carte in regola per andare a segno, il Goal al termine del secondo tempo di gioco è proposto a 1.58 da Eplay24, a 1.57 da Bet365, a 1.55 da Eurobet. La “combo” che lega il Goal all’Over 2,5 vale invece 1.90.