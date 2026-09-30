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Qualificazioni Europei Under 21, Italia di Baldini corsara a Yerevan per i bookie

Azzurrini a caccia dei tre punti per poi giocarsi il primo posto nella decisiva sfida con la Polonia
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Federico Vitaletti
Federico Vitaletti

2 min

Pubblicato il 30.09.2026, 16:45

Armenia-Italia Under 21qualificazioni EuropeiBaldini

Torna in campo l’Italia Under 21 per disputare il penultimo match di qualificazione ai prossimi Europei. Obiettivo chiaro per i ragazzi di Silvio Baldini: battere l’Armenia e poi giocarsi il primo posto nella sfida decisiva contro la Polonia, contro cui gli Azzurrini hanno perso l’unico degli 8 match fin qui disputati. Ecco il pronostico di Armenia-Italia Under 21: fischio d'inizio alle 18.30 di giovedì 1 ottobre.

Comparazione quote Armenia-Italia U21: segno 2

Percorso quasi netto dunque per la “Giovane Italia”, al contrario dell’Armenia che ha perso 8 incontri su 8: 4 gol segnati e 23 al passivo, 5 delle quali portano la firma dell’Italia che si è imposta per 5-1 un anno fa a Cremona. Curiosità, un pokerissimo calato interamente nella ripresa dopo che nel primo tempo Ndour aveva fallito un calcio di rigore. Anche a Yerevan l’esito del match non sembra in discussione, visto che l’ultimo successo interno degli armeni risale addirittura a 5 anni fa: 2-0 alle Far Oer. Il segno 2 vale 1.07 per Eplay24, 1.06 per Sisal, 1.04 per BetFlag. La quota sale optando per la combo 2+No Goal: tradotto, Italia vincente a zero. Una giocata che vale circa 1.75 volte la posta.

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