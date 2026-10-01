Pronostico Belgio-Turchia, la qualità di De Bruyne e Arda Guler al servizio dello spettacolo
L’altra sfida della serata di venerdì 2 ottobre, nell’ambito del gruppo 1 della Lega A di Nations League, vede di fronte due “vittime” della Francia, Belgio e Turchia, che si affronteranno a Liegi.
Comparazione quote: Belgio-Turchia Goal+Over 2,5
Senza Calhanoglu e Yildiz la Turchia ha perso le prime due partite giocate contro Francia e Italia. La nazionale allenata da Vincenzo Montella, pesantemente contestato dai suoi tifosi durante la sfida con gli Azzurri, cercherà i primi punti contro un Belgio che ha perso solo due volte nelle ultime dodici gare giocate. La nazionale di Mark van Bommel può sfruttare il fattore campo ma la Turchia non soffre del “mal di trasferta”: fuori casa non perde infatti un match ufficiale da quasi due anni: l’ultimo ko contro il Montenegro, proprio in Nations League. Secondo i bookmaker è il Belgio a partire favorito contro una Turchia che subisce gol da sei partite di fila. Vista la situazione di classifica, Arda Guler e compagni hanno ben poco da difendere. Da provare la combo Goal+Over 2,5, a quota 1.71 su Eplay24 e Netwin, a 1.75 su Snai.
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