Pronostici Nations League: tre partite con Gol per una terzina che sfiora il x5!
Danimarca-Portogallo, Irlanda-Austria e Galles-Norvegia, tre incontri con una scelta comune: entrambe le squadre a segno
Danimarca-Portogallo: padroni di casa pronti a rispondere
La Danimarca arriva dal successo per 2-0 contro il Galles, una risposta importante dopo la sconfitta iniziale con la Norvegia. I danesi hanno segnato quattro reti nelle prime due giornate e possono affrontare questo appuntamento con la fiducia ritrovata e il sostegno del pubblico di Copenaghen.
Il Portogallo ha cominciato con due vittorie, superando prima il Galles e poi la Norvegia. Il 2-1 conquistato a Oslo conferma la pericolosità dei lusitani anche in trasferta, ma mostra una difesa che può lasciare opportunità agli avversari.
Il Gol a quota 1,58 rappresenta una soluzione interessante proprio perché la Danimarca ha gli strumenti per rendere complicata la serata portoghese.
Irlanda-Austria: sei reti per gli ospiti nelle prime due giornate
L’Austria si presenta a Dublino dopo due successi per 3-1, ottenuti contro Israele e Kosovo. Il bilancio descrive una squadra efficace nella costruzione delle occasioni e nella finalizzazione, ma ancora senza una partita conclusa a porta inviolata.
L’Irlanda ha reagito alla sconfitta contro il Kosovo battendo Israele per 3-0. Una prestazione che restituisce fiducia all’attacco e offre una base dalla quale ripartire, pur contro un’avversaria di livello superiore.
Il Gol a quota 1,87 tiene conto di entrambe le indicazioni.
Galles-Norvegia: Cardiff cerca una reazione
Il Galles torna davanti al proprio pubblico dopo due sconfitte esterne, senza reti segnate, contro Portogallo e Danimarca. Serve una risposta offensiva per muovere la classifica e impedire che il percorso nel girone si complichi ulteriormente.
La Norvegia ha invece realizzato quattro gol e ne ha subiti altrettanti nelle prime due partite. La presenza di Haaland rende gli ospiti particolarmente pericolosi, ma la tenuta difensiva lascia margini alla nazionale gallese.
Il Gol a quota 1,67 passa soprattutto dalla capacità dei padroni di casa di interrompere il digiuno.
Riepilogo della terzina
Danimarca-Portogallo: Gol, quota 1,58.
Irlanda-Austria: Gol, quota 1,87.
Galles-Norvegia: Gol, quota 1,67.
Quota totale indicativa: 4,93.
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