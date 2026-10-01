Pronostici Nations League: tre partite con Gol per una terzina che sfiora il x5!

Danimarca-Portogallo: padroni di casa pronti a rispondere

La Danimarca arriva dal successo per 2-0 contro il Galles, una risposta importante dopo la sconfitta iniziale con la Norvegia. I danesi hanno segnato quattro reti nelle prime due giornate e possono affrontare questo appuntamento con la fiducia ritrovata e il sostegno del pubblico di Copenaghen.