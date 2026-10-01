Kosovo vincente e tanti gol per una terzina che sfiora il 6!

Il Portogallo ha raccolto sei punti nelle prime due giornate, battendo il Galles e imponendosi per 2-1 in Norvegia. Un avvio positivo, nel quale la nazionale lusitana ha dimostrato di saper trovare soluzioni anche in una trasferta impegnativa.

La Danimarca arriva invece dal 2-0 sul Galles, risultato che ha compensato la sconfitta iniziale contro i norvegesi. Le quattro reti realizzate nelle prime due partite indicano un attacco capace di creare problemi anche a un’avversaria tecnicamente attrezzata.

Il Gol a quota 1,58 si lega alla possibilità che entrambe riescano a valorizzare le proprie occasioni.

Grecia-Olanda: gli arancioni possono alzare il ritmo

La Grecia ha iniziato il girone con due vittorie e arriva dall’1-0 ottenuto in Germania. Un risultato importante, costruito attraverso organizzazione difensiva e capacità di sfruttare l’occasione decisiva.

L’Olanda ha invece vinto per 2-1 in Serbia, confermando una buona produzione offensiva. Gli arancioni hanno trovato la rete in entrambe le prime giornate, ma hanno anche subito gol in tutte e due le occasioni: un elemento che lascia spazio alla possibilità di una risposta greca.

L’Over 2,5 a quota 1,70 richiede almeno tre reti complessive.

Israele-Kosovo: ospiti alla ricerca del secondo successo

Israele si presenta con un bilancio negativo: sconfitte per 3-1 contro l’Austria e per 3-0 contro l’Irlanda. Le sei reti subite nelle prime due giornate evidenziano difficoltà difensive che il Kosovo può provare a sfruttare.

La nazionale kosovara ha battuto l’Irlanda per 1-0 prima di perdere 3-1 in Austria. Pur con qualche problema emerso nell’ultima uscita, ha mostrato elementi sufficienti per affrontare questo confronto con ambizioni di vittoria.

Si gioca a Debrecen, in Ungheria, e Israele non può quindi beneficiare del consueto sostegno casalingo. Il segno 2 a quota 2,20 completa la terzina, puntando sulla possibilità che il Kosovo approfitti del momento avversario.

Riepilogo della terzina

Danimarca-Portogallo: Gol, quota 1,58.

Grecia-Olanda: Over 2,5, quota 1,70.

Israele-Kosovo: 2, quota 2,20.

Quota totale indicativa: 5,91.