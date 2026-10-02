Pronostico Spagna-Repubblica Ceca, Lamime Yamal vuole aiutare la sua nazionale a sfatare un "tabù"

La Spagna dopo aver vinto il Mondiale si conferma inarrestabile anche in Nations League : il 4-1 inflitto alla Croazia ha sancito il 40° risultato utile di fila per le Furie Rosse. Gli uomini di Luis de la Fuente in precedenza avevano calato il tris contro l’Inghilterra (3-2 a Wembley). E pensare che l’impegno sulla carta più agevole deve ancora arrivare. Detto, fatto. A Oviedo, la Roja ospita la Repubblica Ceca di Santi Denia , attuale ultima forza del gruppo 3. Ecco il pronostico di Spagna-Repubblica Ceca , in programma sabato 3 ottobre alle 20.45.

Comparazione quote: Spagna-Repubblica Ceca Over 2,5 Casa

Lo spagnolo non è riuscito per il momento a far cambiare passo ad una nazionale che aveva deluso al Mondiale, tornando a casa dopo aver raccolto un solo punto nella fase a gironi. I cechi sono comunque usciti a testa alta dai primi due match giocati in questo torneo contro Croazia e Inghilterra. Il confronto più “recente” tra le due nazionali è andato in scena il 12 giugno del 2022, sempre in Nations League. In quell’occasione vinse la Roja con un gol per tempo. Curiosità: la Spagna non ha mai segnato più di due gol nei precedenti con la Repubblica Ceca. Secondo i bookmaker Lamine Yamal e compagni possono abbattere questo particolare “tabù”, l’esito Over 2,5 Casa è in lavagna a 1.46 su Eplay24, a 1.48 su Sisal e Snai. Da valutare anche la combo 1+Multigol 3-5 a quota 1.60 su Eplay24, a 1.62 su Snai, a 1.67 su Eurobet.