Pronostici Nations League, tre Over per una quota superiore al 5!

Si prosegue con altri consigli sulle partite di oggi, a partire da quella più attesa: Francia-Italia.

Francia Italia

La Francia parte favorita, ma l’Italia arriva dal netto 4 a 1 ottenuto sul campo della Turchia e ha dimostrato di poter creare occasioni anche lontano da casa. I francesi dispongono comunque di molte soluzioni offensive e la gara può aprirsi soprattutto se arriverà una rete nella prima parte dell’incontro.

Il mercato Over 2,5 viene proposto intorno a 1,48.

Bosnia Erzegovina Svezia

Qui troviamo due squadre che hanno già mostrato una buona capacità realizzativa. La Bosnia arriva dal 4 a 2 ottenuto contro la Romania, mentre la Svezia ha iniziato bene il proprio percorso nel girone. La classifica rende inoltre importante lo scontro diretto e una partita meno bloccata può favorire il superamento dei due gol complessivi.

L’Over 2,5 si trova intorno a 1,75.

Cipro Armenia

Cipro e Armenia presentano caratteristiche che possono favorire una gara aperta, soprattutto se una delle due dovesse sbloccare presto il risultato. L’ultimo confronto diretto si è chiuso sul 2 a 2 e per questa sfida Cipro deve anche gestire alcune assenze nel reparto arretrato.

La quota dell’Over 2,5 si avvicina a 1,96.

Riepilogo pronostici

Francia Italia: Over 2,5, quota 1,48

Bosnia Erzegovina Svezia: Over 2,5, quota 1,75

Cipro Armenia: Over 2,5, quota 1,96

Quota totale: 5,08