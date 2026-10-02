Pronostici Nations League, tre Over per una quota superiore al 5!
Quota 5 sfiorata ma soprattutto centrata, nella giornata di ieri, con una terzina dedicata alla Nations League. Qui il dettaglio della giocata.
Si prosegue con altri consigli sulle partite di oggi, a partire da quella più attesa: Francia-Italia.
Francia Italia
La Francia parte favorita, ma l’Italia arriva dal netto 4 a 1 ottenuto sul campo della Turchia e ha dimostrato di poter creare occasioni anche lontano da casa. I francesi dispongono comunque di molte soluzioni offensive e la gara può aprirsi soprattutto se arriverà una rete nella prima parte dell’incontro.
Il mercato Over 2,5 viene proposto intorno a 1,48.
Bosnia Erzegovina Svezia
Qui troviamo due squadre che hanno già mostrato una buona capacità realizzativa. La Bosnia arriva dal 4 a 2 ottenuto contro la Romania, mentre la Svezia ha iniziato bene il proprio percorso nel girone. La classifica rende inoltre importante lo scontro diretto e una partita meno bloccata può favorire il superamento dei due gol complessivi.
L’Over 2,5 si trova intorno a 1,75.
Cipro Armenia
Cipro e Armenia presentano caratteristiche che possono favorire una gara aperta, soprattutto se una delle due dovesse sbloccare presto il risultato. L’ultimo confronto diretto si è chiuso sul 2 a 2 e per questa sfida Cipro deve anche gestire alcune assenze nel reparto arretrato.
La quota dell’Over 2,5 si avvicina a 1,96.
Riepilogo pronostici
Francia Italia: Over 2,5, quota 1,48
Bosnia Erzegovina Svezia: Over 2,5, quota 1,75
Cipro Armenia: Over 2,5, quota 1,96
Quota totale: 5,08
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