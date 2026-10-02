Pronostici Nations League: equilibrio e pochi gol, la Slovacchia cerca il colpo esterno
Ungheria-Georgia
Il primo pronostico è Under 2,5 a quota 1,75. Ungheria e Georgia hanno mostrato finora diverse difficoltà nel trovare continuità in fase offensiva e arrivano a una partita importante per gli equilibri del girone.
L’Ungheria dovrebbe provare a gestire maggiormente il possesso davanti al proprio pubblico, prestando però attenzione alle ripartenze della Georgia. Gli ospiti dispongono di individualità pericolose, ma potrebbero trovare pochi spazi contro una squadra che difficilmente vorrà scoprirsi. Il possibile equilibrio della gara porta quindi verso una partita con meno di tre reti.
L'Under 2,5 è offerto a 1,75
Kazakistan-Moldova
Anche in questo caso scegliamo l’Under 2,5 a quota 1,80. Kazakistan e Moldova non hanno evidenziato una grande continuità realizzativa e la necessità di conquistare punti può favorire un approccio prudente.
Il Kazakistan dovrebbe assumersi maggiormente l’iniziativa sfruttando il fattore campo, mentre la Moldova può abbassare il baricentro e provare a limitare gli spazi. Se il risultato dovesse rimanere in equilibrio nella prima parte della gara, potrebbe diventare ancora più difficile vedere una partita ricca di gol.
L’Under 2,5 è offerto a 1,80
Isole Far Oer-Slovacchia
Chiudiamo con il segno 2 a quota 1,58. La Slovacchia ha iniziato bene il proprio percorso e dispone complessivamente di maggiore qualità rispetto alle Isole Far Oer.
I padroni di casa possono rendere la partita complicata attraverso organizzazione e intensità, soprattutto davanti al proprio pubblico. Per questo motivo evitiamo handicap o combinazioni più elaborate e ci limitiamo al successo esterno. La Slovacchia ha maggiore qualità nella costruzione e più soluzioni negli ultimi metri, elementi che possono fare la differenza con il passare dei minuti.
Il segno 2 è offerto a 1,58
Riepilogo pronostici
Ungheria Georgia
Under 2,5 a quota 1,75
Kazakistan Moldova
Under 2,5 a quota 1,80
Isole Far Oer Slovacchia
2 a quota 1,58
Quota totale: 4,98
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