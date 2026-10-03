Grecia-Germania, il pronostico: Klopp cerca il blitz nell'inferno di Salonicco

Pareggiare 2-2 con l’Olanda e avere rimpianti. Decisamente strano se ti chiami Grecia, molto meno se si considera quanto di buono sta facendo di recente la nazionale di Ivan Jovanovic. Pavlidis e soci sono primi con 7 punti dopo le prime 3 gare del gruppo 2: doppio blitz in casa di Serbia e Germania, poi il recente 2-2 con gli Orange (la Grecia era andata al riposo avanti di due gol). Domenica sera (alle 20.45) si replica il confronto tra la Germania e la nazionale di Jurgen Klopp, che al terzo tentativo ha potuto festeggiare il primo successo da Ct dei tedeschi: 2-0 alla Serbia con un gol per tempo. Ecco quote e pronostico di Grecia-Germania.