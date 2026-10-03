Gol e Over tra Croazia, Islanda e Svizzera, quota sopra x5!

Croazia e Inghilterra si presentano allo scontro diretto con tre punti ciascuna. I padroni di casa hanno battuto 2-1 la Repubblica Ceca prima di perdere 4-1 contro la Spagna. Gli inglesi, invece, hanno reagito al 3-2 subito dagli spagnoli vincendo 2-0 a Praga.

La nazionale di Tuchel dispone di maggiori alternative offensive, con Kane e Gordon entrambi a segno nelle prime due giornate. Le assenze, tra cui quelle di Rice, Palmer e O’Reilly, incidono però sulle possibilità di scelta e sugli equilibri della squadra. Inoltre, il successo contro i cechi è maturato sfruttando una superiorità numerica già dal primo tempo.

La Croazia dovrà offrire una prestazione più incisiva rispetto a quella contro la Spagna, ma ha gli interpreti per costruire occasioni e mettere alla prova la difesa inglese.

Il Gol a quota 1,63 permette di coprire anche un eventuale 1-1, senza richiedere necessariamente una partita da almeno tre reti.

Islanda - Bulgaria: il divario suggerisce l’Over 2,5

L’Islanda arriva dal 3-0 sul campo del Lussemburgo, risultato che ha dato seguito al pareggio per 1-1 contro l’Estonia. Un successo utile soprattutto per la fiducia degli attaccanti, con Óskarsson e Guðjohnsen entrambi a segno.

La Bulgaria presenta un rendimento recente meno convincente e una fragilità difensiva che può favorire i padroni di casa. L’Islanda ha quindi le possibilità di indirizzare la partita, pur dovendo prestare attenzione alle condizioni di Gudmundsson, segnalato in dubbio per un problema alla spalla.

Il recente 0-0 dei bulgari contro l’Estonia suggerisce di non dare per scontata una gara aperta fin dall’inizio.

Per questo ci fermiamo all’Over 2,5 a quota 1,78.

Svizzera - Slovenia: Amdouni guida la corsa all’Over 2,5

La Svizzera ha iniziato il girone con due vittorie per 3-0, mostrando efficacia contro Macedonia del Nord e Scozia. Amdouni ha segnato tre gol nelle prime due giornate, offrendo un riferimento importante a una squadra priva di Embolo e Xhaka.

Il risultato ottenuto in Scozia va comunque interpretato considerando l’espulsione iniziale di Hendry. La Slovenia rappresenta un ostacolo diverso: ha raccolto quattro punti senza subire reti e può provare ad abbassare il ritmo attraverso una disposizione compatta.

L’assenza di Šeško riduce però il potenziale offensivo degli ospiti. La preferenza va quindi all’Over 2,5 a quota 1,85, confidando soprattutto nella produzione svizzera.

Riepilogo della terzina

Croazia - Inghilterra: Gol, quota 1,63

Islanda - Bulgaria: Over 2,5, quota 1,78

Svizzera - Slovenia: Over 2,5, quota 1,85

Quota totale: 5,37