La Spagna alza il ritmo, terzina Over che sfiora il x6!

L’Inghilterra ha segnato due reti sia nella sconfitta contro la Spagna sia nel successo sulla Repubblica Ceca. Kane e Gordon hanno trovato continuità sotto porta, dando alla nazionale di Tuchel due riferimenti capaci di colpire con caratteristiche differenti.

La Croazia ha invece incassato cinque gol nelle prime due giornate, quattro dei quali contro gli spagnoli. Un dato da contestualizzare alla forza dell’avversaria, ma che mette in evidenza la necessità di migliorare protezione del centrocampo e tenuta difensiva.

Le numerose assenze inglesi possono incidere sugli equilibri, mentre la Croazia ha bisogno di reagire dopo l’ultima sconfitta.

La scelta è l’Over 2,5 a quota 1,69.

Spagna - Repubblica Ceca: l’attacco spagnolo vale l’Over 3,5

Sette reti nelle prime due giornate, segnate a Inghilterra e Croazia: la Spagna arriva alla terza partita del girone con indicazioni offensive molto positive. Yamal ha già firmato tre gol e un assist, contribuendo a una manovra capace di creare pericoli attraverso più interpreti.

La Repubblica Ceca ha perso entrambe le prime gare e deve fare i conti con la squalifica di Šulc. Il divario tecnico è marcato, ma gli ospiti possono cercare di limitare gli spazi e rallentare il ritmo, evitando di concedere campo agli attaccanti spagnoli.

Anche la Spagna presenta assenze importanti, tra cui Ferran Torres e Nico Williams. La terza partita del periodo internazionale può inoltre portare rotazioni e una diversa gestione delle energie.

L’Over 3,5 a quota 1,83 resta una scelta più ambiziosa rispetto alle altre due.

Svizzera - Slovenia: padroni di casa alla ricerca di altre reti

La Svizzera può consolidare il primo posto dopo aver conquistato sei punti nelle prime due giornate. I due successi per 3-0 e la vena realizzativa di Amdouni offrono motivi concreti per valutare un’altra partita da almeno tre gol.

La Slovenia arriva però con una difesa ancora imbattuta nel girone. Lo 0-0 con la Scozia e il 2-0 contro la Macedonia del Nord descrivono una squadra che può provare a mantenere l’incontro su ritmi contenuti.

Senza Šeško, gli ospiti perdono un riferimento importante in attacco. La lettura del pronostico si concentra quindi soprattutto sulla Svizzera, chiamata a trovare soluzioni contro un avversario compatto.

Scegliamo l’Over 2,5 a quota 1,85.

Riepilogo della terzina

Croazia - Inghilterra: Over 2,5, quota 1,69

Spagna - Repubblica Ceca: Over 3,5, quota 1,83

Svizzera - Slovenia: Over 2,5, quota 1,85

Quota totale teorica: 5,72.