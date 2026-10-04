Il Portogallo cerca il poker, Galles e Grecia accendono la terzina: quota superiore al x4!

Galles - Danimarca

Il successo contro la Norvegia ha restituito fiducia al Galles, capace di imporsi 2-1 dopo due giornate senza reti. La Danimarca arriva invece dal 4-2 subito contro il Portogallo, risultato che conferma un rendimento offensivo interessante ma anche una difesa vulnerabile. Per i danesi sono sei i gol segnati e sette quelli incassati nelle prime tre partite del gruppo.

Con entrambe le nazionali a tre punti, il confronto può cambiare gli equilibri alle spalle del Portogallo. Il Galles può sfruttare la velocità degli esterni e gli spazi concessi dagli avversari, mentre la Danimarca dispone delle qualità per mettere sotto pressione la retroguardia di casa.

Il Gol a quota 1,73 rappresenta la scelta per questo incontro.

Grecia - Germania

La Grecia si presenta da capolista, con sette punti raccolti nelle prime tre giornate. La Germania insegue a quota quattro e cerca un risultato utile per avvicinarsi alla vetta. Il precedente recente, vinto dai greci per 1-0, suggerisce di non affidarsi automaticamente al maggiore prestigio della nazionale tedesca.

Per la selezione di casa sarà importante conservare pericolosità anche nei momenti in cui dovrà difendere più vicino alla propria area. La Germania, dal canto suo, ha bisogno di costruire occasioni senza perdere equilibrio, evitando di concedere ripartenze.

La scelta è Gol a quota 1,59.

Portogallo - Norvegia

Tre vittorie in altrettante giornate danno al Portogallo una posizione favorevole. La squadra di casa ha già superato la Norvegia in trasferta e può affrontare il ritorno con la fiducia di un attacco capace di trovare soluzioni diverse.

La Norvegia conserva un riferimento pericoloso come Haaland, ma arriva da due sconfitte consecutive. Per interrompere questa serie dovrà migliorare soprattutto la protezione della propria area, senza rinunciare a portare uomini a sostegno dell’attaccante.

Il pronostico è 1 a quota 1,62.

Riepilogo:

Galles - Danimarca: Gol, quota 1,73

Grecia - Germania: Gol, quota 1,59

Portogallo - Norvegia: 1, quota 1,62

Quota totale: 4,46