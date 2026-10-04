L’Irlanda va a caccia del bis, Galles e Danimarca promettono reti: quota sopra il x6!
La seconda terzina di Nations League abbina l’Over 2,5 di Cardiff al Gol tra Grecia e Germania e alla vittoria irlandese contro Israele
Galles - Danimarca
Il 2-1 del Galles contro la Norvegia e il 4-2 subito dalla Danimarca contro il Portogallo rendono interessante il mercato delle reti. Sono risultati che mostrano la capacità delle due nazionali di creare occasioni, insieme a problemi nella gestione degli attacchi avversari.
I gallesi possono provare ad allargare il campo e cercare accelerazioni sulle fasce. Per la Danimarca sarà importante controllare queste situazioni senza rinunciare alla pressione offensiva, uno degli strumenti con cui può prendere l’iniziativa.
Il pronostico è Over 2,5 a quota 1,82.
Grecia - Germania
Il rendimento della Grecia impone attenzione. La squadra ha costruito il proprio primato attraverso risultati che dimostrano competitività anche contro avversarie di maggiore tradizione. La Germania, però, ha l’esigenza di recuperare punti e dispone di giocatori capaci di incidere tra le linee.
La lettura del confronto porta a privilegiare il Gol a quota 1,59.
Irlanda - Israele
L’Irlanda ha ottenuto cinque reti nelle ultime due partite del girone: tre contro Israele e due nel pareggio con l’Austria. Israele, invece, ha segnato una sola volta nelle prime tre giornate e cerca una risposta dopo un avvio complicato.
Il precedente favorevole sostiene la candidatura irlandese, ma non basta da solo a prevedere un altro successo. La squadra dovrà mantenere attenzione dopo un eventuale vantaggio e limitare gli errori che possono riaprire una gara.
La scelta è 1 a quota 2,10.
Il riepilogo comprende:
-
Galles - Danimarca: Over 2,5, quota 1,82
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Grecia - Germania: Gol, quota 1,59
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Irlanda - Israele: 1, quota 2,10
Quota totale: 6,08
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