Pronostico Italia-Polonia Under 21, Pisilli e compagni si giocano primo posto e qualificazione a Euro 2027

Comparazione quote: Italia-Polonia 1X+Over 1,5

Emozione garantite allo stadio Adriatico, che Baldini conosce bene avendo guidato il Delfino alla promozione in Serie B nella stagione 2024/25. L'Italia è reduce dal sofferto (ma meritatissimo) successo sull'Armenia, uno striminzito 1-0 - firmato Cisse - che adesso costringe gli Azzurrini a battere la Polonia con due gol di scarto. Non c'è altra via che porti al primo posto, fermo restando il discorso legato alla migliore seconda dei nove gironi: un obiettivo per cui l'Italia al momento è in pole position. Le due nazionali nel percorso di qualificazione hanno segnato 26 reti a testa ma la Polonia ne ha incassate solo 2 contro le 5 dell'Italia. L'Over 2,5 si è visto in 7 delle 9 gare giocate dai Baldini boys, i polacchi nelle 4 trasferte disputate non hanno subìto neanche un gol. Pochi dubbi sul fatto che l'Italia ci proverà fino all'ultimo... e oltre, come contro l'Armenia. L'avversario è di valore, per questo anzichè sbilanciarsi sui un esito secco si può valutare una combo. La doppia chance 1X+Over 1,5 è offerta a 1.56 da Eplay24 e NetBet, a 1.48 da Eurobet. Anche l'Italia che segna nel primo tempo è uno scenario plausibile: quota 1.73 su Eplay24, 1.70 su Snai, 1.65 su Eurobet.