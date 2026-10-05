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Pronostico Italia-Turchia, ecco le migliori quote per l'1 Azzurro

Quarto impegno in Nations League per gli uomini di Roberto Mancini
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Amedeo Paioli
Amedeo Paioli

2 min

Pubblicato il 05.10.2026, 08:36

Italia-TurchiaquoteMancini
Italia sì, Italia no... recitava un vecchio successo sanremese di Elio e le Storie Tese che, a distanza di tanti anni, sembra calzare a pennello per la nazionale azzurra. Attesa a una grande prova all’esordio contro il Belgio, la squadra affidata a Mancini non ha brillato perdendo in casa per 0-2. Italia no? Questa sembrava l’impressione generale ma invece, all’uscita seguente in Turchia, gli Azzurri hanno travolto la nazionale della Mezzaluna per 4-1.

Comparazione quote: Italia-Turchia segno 1

Italia sì? Troppo presto per dare una risposta attendibile e allora ecco il test più autorevole, quello con la Francia. Test superato discretamente con un pareggio per 1-1 con qualche nota positiva da conservare anche se, alla fine, il migliore in campo è stato Donnarumma. A questo punto la classifica del gruppo 1 vede i transalpini al comando con 7 punti seguiti dal Belgio con 6. Poi l’Italia a 4 e la Turchia ancora a zero. Stasera c’è l’occasione per recuperare una posizione visto che le prime due saranno una di fronte all’altra e, comunque vada, saranno a portata di aggancio o sorpasso. A patto però che gli Azzurri vincano contro l’ultima della classe e conquistino i 3 punti. Per le quote l’impresa è possibile con il segno 1 offerto a 1.41 da Eplay24, a 1.40 da Bet365 e BetFlag. Italia sì, Italia no? Per tutti c’è l’attesa di una risposta definitiva…

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