Pronostico Francia-Belgio, tre Under 2,5 di fila per Zidane
L’altra sfida del gruppo 1 mette quindi di fronte Francia e Belgio con i “Diavoli Rossi” che hanno perso solo due volte nelle ultime 13 gare giocate, la seconda delle quali proprio una settimana fa (0- 1) in casa contro i “Bleus”.
Comparazione quote: Francia-Belgio Goal+Over 2,5
La nazionale transalpina ha vinto le prime due partite di questa Nations League e ha pareggiato la terza (1-1 con l’Italia) e la cosa che colpisce sono i tre Under 2,5 di fila conseguenza di un attacco che ha messo a segno soltanto una rete per gara e una difesa che ha subìto soltanto una rete in 3 gare. Sarà questa l’occasione giusta per cambiare? Si parte ovviamente con l’1 ma si potrebbe anche pensare di considerare il Goal+Over 2,5: quota 1.80 su Eplay24 e Netwin, 1.82 su Eurobet.
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