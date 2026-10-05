Pronostico Francia-Belgio, tre Under 2,5 di fila per Zidane

Comparazione quote: Francia-Belgio Goal+Over 2,5

La nazionale transalpina ha vinto le prime due partite di questa Nations League e ha pareggiato la terza (1-1 con l’Italia) e la cosa che colpisce sono i tre Under 2,5 di fila conseguenza di un attacco che ha messo a segno soltanto una rete per gara e una difesa che ha subìto soltanto una rete in 3 gare. Sarà questa l’occasione giusta per cambiare? Si parte ovviamente con l’1 ma si potrebbe anche pensare di considerare il Goal+Over 2,5: quota 1.80 su Eplay24 e Netwin, 1.82 su Eurobet.