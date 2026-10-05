Difese allegre: quattro pronostici tra Gol e Over e quota superiore al x7!

L’Italia torna davanti al proprio pubblico dopo aver raccolto quattro punti nelle trasferte contro Turchia e Francia. Il successo per 4-1 sui turchi ha mostrato una buona capacità di sfruttare gli spazi, mentre il pareggio successivo ha mantenuto gli Azzurri in corsa per le prime posizioni.

La nazionale ospite arriva invece con una difesa in difficoltà e ancora senza punti. Per l’Italia diventa importante dare continuità alla crescita, cercando di mettere pressione agli avversari fin dai primi minuti.

La scelta è Over 2,5 a quota 1,55.

Romania - Svezia

La Romania deve cambiare passo dopo tre sconfitte consecutive. I dodici gol subiti descrivono una fase difensiva fragile, anche se il pesante risultato contro la Polonia è stato condizionato dall’inferiorità numerica.

La Svezia può approfittare delle difficoltà dei padroni di casa, che hanno bisogno di punti e potrebbero essere costretti a esporsi maggiormente con il passare dei minuti. Un eventuale vantaggio ospite renderebbe ancora più complicata la gestione degli spazi per i romeni.

Il pronostico è Over 2,5 a quota 1,55.

Montenegro - Armenia

Tre vittorie nelle prime tre giornate hanno dato slancio al Montenegro. La squadra ha trovato continuità davanti alla porta avversaria, ma ha sempre concesso almeno una rete. Anche il precedente contro l’Armenia, chiuso sul 3-2, ha evidenziato questo equilibrio precario.

I padroni di casa hanno motivi per cercare un altro successo e consolidare il primato. L’Armenia dovrà invece migliorare la propria produzione offensiva dopo la sconfitta contro Cipro.

L’indicazione è Over 2,5 a quota 1,73.

Bosnia Erzegovina - Polonia

È il passaggio più incerto della multipla. La Bosnia ha trovato la rete nelle ultime due giornate, mentre la Polonia arriva da una vittoria larga che richiede comunque una lettura prudente, considerate le circostanze della partita.

Lo 0-0 dell’andata invita a non aspettarsi automaticamente una gara ricca di segnature.

Per questo la preferenza va al Gol a quota 1,75, esito compatibile anche con un pareggio per 1-1.

Riepilogo dei pronostici

Italia - Turchia: Over 2,5 a quota 1,55

Romania - Svezia: Over 2,5 a quota 1,55

Montenegro - Armenia: Over 2,5 a quota 1,73

Bosnia-Erzegovina - Polonia: Gol a quota 1,75

Quota totale indicativa: 7,27