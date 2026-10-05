Nations League, Italia e Svezia cercano spazio: la terzina Over supera x4!
Tre partite e una sola scelta di mercato: almeno tre reti nelle sfide Italia-Turchia, Romania-Svezia e Montenegro-Armenia, tra necessità di classifica e fragilità difensive
Italia - Turchia
La spinta del pubblico può aiutare l’Italia a dare seguito alle ultime due prestazioni. Dopo la sconfitta iniziale contro il Belgio, gli azzurri hanno ritrovato efficacia offensiva in Turchia e raccolto un pareggio contro la Francia.
La sfida di ritorno propone un’avversaria che finora ha faticato soprattutto nella protezione della propria area. La Turchia non può permettersi di lasciare troppo campo, ma deve anche cercare punti: un equilibrio difficile da mantenere se l’Italia riesce a muovere rapidamente il pallone e a portare più uomini in zona offensiva.
Il pronostico scelto è Over 2,5 a quota 1,55.
Romania - Svezia
La Romania affronta questo appuntamento con la necessità di ritrovare ordine e fiducia. Il problema principale è la facilità con cui gli avversari sono arrivati al gol nelle prime giornate: una difficoltà che rischia di pesare anche contro una Svezia capace di trovare la rete con continuità.
Per i padroni di casa potrebbe non bastare una partita di attesa. Se il risultato restasse sfavorevole, la ricerca del pareggio aprirebbe spazi utili agli attaccanti svedesi. È questo possibile sviluppo, insieme alla fragilità difensiva romena, a rendere interessante il mercato delle reti.
La scelta cade sull’Over 2,5 a quota 1,55.
Montenegro - Armenia
Il Montenegro arriva con il rendimento più regolare tra le squadre di questa selezione. Ha vinto tutte le prime tre partite, trovando sempre almeno due gol, ma senza riuscire a mantenere la porta inviolata.
Questo andamento rende interessante una nuova sfida contro l’Armenia, già battuta in una partita da cinque reti complessive. Il fattore campo può sostenere l’iniziativa montenegrina, mentre gli ospiti dovranno cercare maggiore precisione negli ultimi metri rispetto alla gara contro Cipro.
Il pronostico è Over 2,5 a quota 1,73.
Riepilogo dei pronostici
Italia - Turchia: almeno tre reti complessive, con l’Over 2,5 proposto a 1,55.
Romania - Svezia: difesa romena sotto esame e scelta sull’Over 2,5 a 1,55.
Montenegro - Armenia: continuità offensiva dei padroni di casa e Over 2,5 a 1,73.
Quota totale indicativa: 4,16.
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