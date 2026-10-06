Pronostico Svizzera-Macedonia del Nord, aria di goleada a Lucerna

I punti sono già 9 e chi sta dietro di punti ne ha finora messi insieme soltanto 4. Non serve la calcolatrice per intuire che, qualora stasera la Svizzera batta la Macedonia del Nord, il primo posto e il ritorno in League A sarebbero assicurati con ben due turni di anticipo.

Comparazione quote: Svizzera-Macedonia Over 3,5