Capocannoniere Serie B, ecco chi è favorito secondo i bookmaker

La Serie B sta per tornare e, oltre alla caccia dei punti in classifica, riparte anche la corsa ai gol. Puntate aperte sul titolo di capocannoniere della B che in due delle ultime tre stagioni ha visto trionfare il bomber finlandese Joel Pohjanpalo (prima con la maglia del Venezia e poi, lo scorso anno, con quella del Palermo).

Quote capocannoniere Serie B: Cristian Shpendi

L'attaccante di Pippo Inzaghi al momento ha realizzato un solo gol e rappresenta, per i bookie, il terzo favorito nella scommessa sul capocannoniere cadetto: quota 6. L'uomo da battere è Cristian Shpendi, che con la maglia del Cesena ha già siglato 6 reti. La punta albanese sarà il re del gol anche a fine campionato? Per i bookie una simile eventualità vale circa 3 volte la posta. La corsa è apertissima e comprende anche Federico Bonazzoli (quota 4.50), giocatore di categoria superiore chiamato a prendersi sulle spalle la sua Cremonese. Una menzione va fatta anche per Andrea Belotti, attaccante in forza al Modena. L'ipotesi che il "Gallo" segni più gol di tutti al termine del campionato vale 12 volte la posta.