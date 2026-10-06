Nations League, difese protagoniste nella terzina di oggi: quota che supera il x4!
Tre partite della Nations League nelle quali i numeri suggeriscono di guardare soprattutto a No Gol e Under 2,5, per una combinazione complessiva superiore a quota 4
Scozia-Slovenia
La prima scelta porta a Scozia-Slovenia e al No Gol proposto a quota 1,67.
Le due nazionali si sono già affrontate nella prima giornata del girone e in quella circostanza il risultato finale è stato 0-0. La Scozia arriva dalla vittoria per 2-0 sulla Macedonia del Nord, dopo aver perso 3-0 contro la Svizzera, mentre anche la Slovenia ha dimostrato di poter costruire le proprie partite partendo dall'equilibrio difensivo.
La classifica rende inoltre importante evitare passi falsi, visto che Scozia e Slovenia si presentano a questa gara appaiate a quattro punti. Una situazione che potrebbe favorire una prima fase prudente e limitare le occasioni realmente pericolose.
Per questo motivo il No Gol appare una soluzione interessante, soprattutto considerando quanto accaduto nello scontro diretto precedente.
Bielorussia-Finlandia
Seconda gara della combinazione è Bielorussia-Finlandia, per la quale la scelta ricade sull'Under 2,5 a quota 1,58.
Anche in questo caso esiste un precedente recentissimo che offre un'indicazione significativa. Finlandia e Bielorussia hanno infatti chiuso sullo 0-0 il confronto della prima parte del girone.
La Bielorussia tende a mantenere ritmi piuttosto contenuti e difficilmente costruisce partite caratterizzate da un numero elevato di occasioni. Anche la Finlandia, soprattutto quando affronta gare equilibrate, può privilegiare controllo e attenzione prima di aumentare il numero degli uomini nella metà campo avversaria.
Il rischio di una partita bloccata resta quindi concreto e rende l'Under 2,5 una delle selezioni più interessanti della giornata.
Lussemburgo-Bulgaria
A completare la terzina troviamo Lussemburgo-Bulgaria con Under 2,5 a quota 1,56.
Entrambe hanno mostrato finora difficoltà nella produzione offensiva. Il Lussemburgo non dispone di una fase realizzativa particolarmente continua, mentre la Bulgaria ha faticato a trovare con regolarità la porta nelle prime giornate.
La necessità di raccogliere punti può rendere la partita combattuta, ma non necessariamente aperta. Nessuna delle due sembra avere interesse a concedere immediatamente campo e occasioni all'avversaria.
La sensazione è quindi quella di una sfida nella quale uno o due episodi potrebbero risultare sufficienti per decidere il risultato.
Riepilogo dei pronostici
Scozia-Slovenia: No Gol, quota 1,67
Bielorussia-Finlandia: Under 2,5, quota 1,58
Lussemburgo-Bulgaria: Under 2,5, quota 1,56
Quota totale indicativa: 4,12
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