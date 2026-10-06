Nations League, difese protagoniste nella terzina di oggi: quota che supera il x4!

Le due nazionali si sono già affrontate nella prima giornata del girone e in quella circostanza il risultato finale è stato 0-0. La Scozia arriva dalla vittoria per 2-0 sulla Macedonia del Nord, dopo aver perso 3-0 contro la Svizzera, mentre anche la Slovenia ha dimostrato di poter costruire le proprie partite partendo dall'equilibrio difensivo.

La classifica rende inoltre importante evitare passi falsi, visto che Scozia e Slovenia si presentano a questa gara appaiate a quattro punti. Una situazione che potrebbe favorire una prima fase prudente e limitare le occasioni realmente pericolose.

Per questo motivo il No Gol appare una soluzione interessante, soprattutto considerando quanto accaduto nello scontro diretto precedente.

Bielorussia-Finlandia

Seconda gara della combinazione è Bielorussia-Finlandia, per la quale la scelta ricade sull'Under 2,5 a quota 1,58.

Anche in questo caso esiste un precedente recentissimo che offre un'indicazione significativa. Finlandia e Bielorussia hanno infatti chiuso sullo 0-0 il confronto della prima parte del girone.

La Bielorussia tende a mantenere ritmi piuttosto contenuti e difficilmente costruisce partite caratterizzate da un numero elevato di occasioni. Anche la Finlandia, soprattutto quando affronta gare equilibrate, può privilegiare controllo e attenzione prima di aumentare il numero degli uomini nella metà campo avversaria.

Il rischio di una partita bloccata resta quindi concreto e rende l'Under 2,5 una delle selezioni più interessanti della giornata.

Lussemburgo-Bulgaria

A completare la terzina troviamo Lussemburgo-Bulgaria con Under 2,5 a quota 1,56.

Entrambe hanno mostrato finora difficoltà nella produzione offensiva. Il Lussemburgo non dispone di una fase realizzativa particolarmente continua, mentre la Bulgaria ha faticato a trovare con regolarità la porta nelle prime giornate.

La necessità di raccogliere punti può rendere la partita combattuta, ma non necessariamente aperta. Nessuna delle due sembra avere interesse a concedere immediatamente campo e occasioni all'avversaria.

La sensazione è quindi quella di una sfida nella quale uno o due episodi potrebbero risultare sufficienti per decidere il risultato.

Riepilogo dei pronostici

Scozia-Slovenia: No Gol, quota 1,67

Bielorussia-Finlandia: Under 2,5, quota 1,58

Lussemburgo-Bulgaria: Under 2,5, quota 1,56

Quota totale indicativa: 4,12