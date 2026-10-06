Nations League, tre gare da tenere d'occhio: ecco una terzina da quasi x5!  

Si parte da Estonia-Islanda, dove la selezione scelta è Under 2,5 a quota 1,97 .

Le due nazionali si conoscono già, visto che nel precedente confronto del girone hanno chiuso sull'1-1. Un risultato che rispecchia abbastanza bene le caratteristiche di una sfida nella quale l'Estonia tende a concedere poco spazio e allo stesso tempo non dispone di una produzione offensiva particolarmente elevata.

L'Islanda dispone di qualche soluzione in più nella metà campo avversaria, ma affrontare una squadra che può abbassare il ritmo e difendere con molti uomini non garantisce necessariamente una gara ricca di reti.

Con una quota vicina a 2,00, l'Under 2,5 diventa così la selezione più aggressiva della terzina, ma anche quella che contribuisce maggiormente alla quota complessiva.

Inghilterra-Repubblica Ceca

Per Inghilterra-Repubblica Ceca la scelta è invece No Gol a quota 1,60.

L'Inghilterra arriva a Wembley con numeri offensivi importanti e soprattutto dopo il netto 7-0 ottenuto contro la Croazia. La nazionale inglese ha inoltre necessità di continuare a raccogliere punti per restare in corsa nelle posizioni alte del gruppo.

La nostra attenzione, però, è rivolta soprattutto alla solidità inglese. La differenza tecnica può permettere ai padroni di casa di controllare il possesso e ridurre sensibilmente le opportunità della Repubblica Ceca.

Il No Gol punta quindi principalmente sulla possibilità che l'Inghilterra riesca a mantenere inviolata la propria porta.

Kazakistan-Isole Far Oer

L'ultima partita è Kazakistan-Isole Far Oer, con Under 2,5 a quota 1,55.

Si tratta di una delle gare più difficili da interpretare dell'intero programma e proprio per questo preferiamo non cercare un vincitore. L'ultimo confronto tra le due nazionali è terminato 1-1 e anche questa volta non appare semplice immaginare una partita completamente aperta.

Il Kazakistan proverà presumibilmente a controllare maggiormente il possesso, mentre le Isole Far Oer possono trovare spazio soprattutto attraverso ripartenze e situazioni da fermo.

In un confronto che può essere deciso anche da una singola rete, l'Under 2,5 rappresenta quindi la scelta che preferiamo.

Riepilogo dei pronostici

Estonia-Islanda: Under 2,5, quota 1,97

Inghilterra-Repubblica Ceca: No Gol, quota 1,60

Kazakistan-Isole Far Oer: Under 2,5, quota 1,55

Quota totale indicativa: 4,89