Scommesse Antepost Liga, vincente senza Barcellona e Real Madrid: Simeone in pole position

Comparazione quote vincente Liga senza Barça e Real: Atletico Madrid

Lo scorso anno il Villarreal ha chiuso al terzo posto il suo brillante campionato, qualificandosi alla Champions. Nella scommessa "Vincente Liga senza Barcellona e Real Madrid", quindi, chi ha puntato sul Sottomarino Giallo ha avuto ragione. Quest'anno i bookie ripropongono questa tipologia, con quote aggiornate complice la lunga pausa per gli impegni delle nazionali. La squadra considerata favorita è l'Atletico Madrid, che al momento condivide il secondo posto in classifica con il Betis. L'ipotesi che, senza considerare Real e Barça, l'Atletico chiuda il campionato col miglior piazzamento è in lavagna a 1.65 su Eplay24, Sisal e Snai. L'unica squadra che, secondo gli operatori, potrebbe "soffiare il posto" ai Colchoneros è il Betis di Manuel Pellegrini. Gli andalusi si giocano a 3.50. Più staccato l'Athletic Bilbao, proposto a 12, ancora meno accreditato il Villarreal che paga 20 volte la posta.