Cruzeiro-Sao Paulo, secondo i bookie i favori del pronostico sono per...
La nottata si chiude con Cruzeiro-Sao Paulo e qui ci sono, uno di fronte all’altro, due club che puntano a staccare un biglietto per le prossime due competizioni continentali.
Comparazione quote: Cruzeiro-Sao Paulo Goal
Il Cruzeiro viaggia a ridosso delle posizioni che portano in Copa Libertadores, il Sao Paulo è ai margini delle posizioni che regalano la Copa Sudamericana. La formazione di Belo Horizonte ha fatto registrare due vittorie nell’arco delle ultime 3 partite di campionato dopo essere stato eliminato dall’Atletico Mineiro nella Copa Betano do Brasil. Esattamente il contrario del Sao Paulo che nelle ultime tre uscite in serie A ha raccolto solo 3 punti battendo di misura l’Internacional in mezzo a due ko contro Palmeiras prima e e Santos poi. Un’occhiata alle quote e si scopre che per loro il segno 1 raccoglie decisamente i favori del pronostico (è inserito in lavagna tra 1.85 e 1.90) ma anche il Goal, dal premio pressoché analogo sembra poter meritare più di una semplice attenzione. Almeno una rete per parte in Cruzeiro-Sao Paulo vale 1.80 per Eplay24 e Bwin, 1.79 per Betsson.
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