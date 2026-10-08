Liga, il pronostico di Malaga-Espanyol: padroni di casa a caccia della prima vittoria

Comparazione quote: Malaga-Espanyol Multigol Casa 1-2

Saranno proprio gli andalusi a inaugurare, venerdì sera, l'8ª giornata di campionato. All'Estadio La Rosaleda arriva l'Espanyol, squadra dal rendimento altalenante (due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte) ma con buone individualità. Su tutte, spicca quella di Roberto Fernandez: 6 gol nelle prime 7 giornate e debutto con la Spagna in Nations League. Sono solo 3 i gol segnati finora dal Malaga (peggior attacco) che confida sul fattore campo per sbloccarsi e punire la difesa di un Espanyol che prima della sosta aveva incassato 2 reti dal Rayo e 3 dall'Elche. L'esito del match resta comunque incerto, il Multigol Casa 1-2 potrebbe rappresentare una scelta valida. Eplay24 banca a 1.56 l'ipotesi che il Malaga segni uno o due gol in questo incontro. Offerta in linea con quelle di BetFlag e Sisal (1.57 su entrambe le lavagne).