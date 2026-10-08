Pronostico Santos-Flamengo, Neymar e compagni alle prese con la capolista

Comparazione quote: Santos-Flamengo segno 2

Il distacco, invece, tra Santos e Flamengo, in termini di punti, è abissale con la capolista a quota 60 e i bianconeri invece a 41. Il Santos si trova a metà del guado con la possibilità, in caso di prossimi risultati favorevoli, di raggiungere la quinta posizione (che aprirebbe le porte delle qualificazioni alla Copa Libertadores) ma anche, in caso contrario, di perdere il biglietto per la Copa Sudamericana che ha al momento in tasca. Il Santos segna (il suo attacco di reti ne ha fatte finora 43) ma subisce anche (la difesa bianconera è stata perforata 41 volte) mentre il Flamengo di reti all’attivo ne ha addirittura 55 (nessun’altro ha fatto meglio) contro le 23 al passivo che ne fanno la seconda miglior difesa del campionato. Umore opposto se si guarda alle competizioni continentali in cui le due squadre sono o erano coinvolte. Il Santos è stato estromesso nei quarti dalla Copa Sudamericana, il Flamengo si è invece qualificato alla semifinale della Copa Libertadores. Per trovare una match senza reti da parte del Flamengo, tra tutte le competizioni, bisogna tornare al 24 maggio scorso (21 partite fa, quando però l’undici di Rio rimase in 10 dal 21’ del primo tempo). Il segno 2, ben pagato, ci può senz’altro stare: la vittoria esterna del Flamengo è offerta a 1.83 da Eplay24, a 1.79 da Betsson, a 1.78 da BetFlag e GoldBet.