Paranaense-Mineiro, chi vince la... Atletico-sfida? Ecco cosa dicono le quote
La prima e la seconda sono lontane e ormai difficili da riprendere, la quarta e la quinta sono invece dietro di un soffio e dunque, per l’Atletico Paranaense mantenere il terzo posto è il traguardo da raggiungere. Per farlo deve superare lo scoglio Atletico Mineiro che invece, naviga sei punti più giù in classifica e, pur avendo ancora la possibilità di raggiungere un posto che regala la Copa Libertadores, sembra poter ambire abbastanza facilmente alla Copa Sudamericana.
Comparazione quote: Atletico PR-Atletico MG Goal
Ovviamente per l’undici di Belo Horizonte i tre punti sarebbero preziosissimi per provare a salire di... competizione e il periodo recente del Paranaense lascerebbe aperto qualche spiraglio. La formazione di Coritiba, infatti, nelle ultime quattro giornate di campionato ha vinto soltanto all’ultima uscita (2-1) contro il Bahia. In precedenza due pareggi con in mezzo un ko (1-3) in casa del Cruzeiro. Il Mineiro, invece, ha dalla sua la qualificazione alla semifinale di Copa Sudamericana (battuto il Santos 4-2 al termine dei 90’ regolamentari e vittoria ai rigori dopo lo 0-2 dell’andata) con, prima e dopo, due vittorie e un pareggio in campionato. Comunque quasi sempre a segno i primi, quasi sempre a segno i secondi... il Goal sembra l’esito più adatto a questa sfida: quota 1.78 su Eplay24 e Planetwin, 1.75 su Bwin. Per la vittoria finale i bookie vedono in pole position l'Atletico Paranaense, con l'1 proposto a 2.12 da Eplay24, a 2.10 da Snai, a 2.08 da Betsson. Il pareggio vale circa 3.25, il 2 è tra 3.40 e 3.70.
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