Paranaense-Mineiro, chi vince la... Atletico-sfida? Ecco cosa dicono le quote

La prima e la seconda sono lontane e ormai difficili da riprendere, la quarta e la quinta sono invece dietro di un soffio e dunque, per l’Atletico Paranaense mantenere il terzo posto è il traguardo da raggiungere. Per farlo deve superare lo scoglio Atletico Mineiro che invece, naviga sei punti più giù in classifica e, pur avendo ancora la possibilità di raggiungere un posto che regala la Copa Libertadores, sembra poter ambire abbastanza facilmente alla Copa Sudamericana.