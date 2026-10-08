Pronostici venerdì e sabato: proviamo la cinquina per centrare la quotona!

Il venerdì si apre alle 20:30 con una sfida che mette di fronte due attacchi produttivi. Il Dortmund ha conquistato quattro vittorie nelle prime quattro giornate, segnando nove reti e subendone appena due. Il Werder ha invece realizzato e incassato otto gol, vincendo l’ultimo incontro contro l’Augsburg per 3-2.

Il potenziale offensivo dei padroni di casa e le fragilità difensive ospiti suggeriscono una partita ricca di occasioni. Puntiamo su almeno quattro reti complessive, consapevoli che si tratta della selezione più ambiziosa della multipla: anche un eventuale 3-0 non sarebbe sufficiente.

Pronostico: Over 3,5. Quota: 1,95.

West Ham-QPR: fiducia ai padroni di casa

Alle 21:00 il London Stadium ospita un derby tra due squadre nelle zone alte del Championship. Il West Ham occupa il secondo posto e presenta il miglior attacco del torneo, con una media vicina alle tre reti a partita. Il QPR è sesto e può contare su una difesa che ha contribuito al suo buon avvio.

La capacità degli Hammers di creare occasioni e il fattore campo orientano la scelta verso il successo casalingo. La solidità degli ospiti impedisce però di considerare questo derby una formalità: serviranno precisione e pazienza per trovare gli spazi.

Pronostico: 1. Quota: 1,55.

Genoa-Fiorentina: il Gol passa dalle difficoltà difensive

Sabato alle 15:00 si riparte da Marassi. Il Genoa ha raccolto un punto nelle prime cinque giornate, mentre la Fiorentina ha mostrato segnali di ripresa con il successo per 4-2 a Venezia e il pareggio per 1-1 contro il Napoli.

La scelta nasce soprattutto dalle reti incassate: dieci dai rossoblù e dodici dai viola. Il limite della previsione è la scarsa produzione offensiva del Genoa, fermo a tre gol. La vulnerabilità della difesa ospite può comunque offrire occasioni anche ai padroni di casa, mentre la Fiorentina cercherà continuità dopo gli ultimi risultati.

Pronostico: Gol. Quota: 1,74.

Manchester United-Tottenham: il segno 1 a Old Trafford

Alle 18:30 si affrontano due squadre alla ricerca di continuità. Il Manchester United ha ottenuto cinque punti nelle prime cinque giornate, con otto reti segnate e altrettante subite. Il Tottenham è ancora senza vittorie, con due punti e appena due gol all’attivo.

La maggiore produzione offensiva dello United e il sostegno di Old Trafford fanno pendere la scelta verso i padroni di casa. Resta una partita delicata, perché anche i Red Devils hanno mostrato limiti nella gestione delle gare. Le difficoltà realizzative degli Spurs rappresentano comunque un elemento a favore del successo interno.

Pronostico: 1. Quota: 1,70.

Napoli-Frosinone: almeno una rete per parte al Maradona

La cinquina si chiude sabato alle 20:45. Il Frosinone arriva da cinque partite senza sconfitte tra tutte le competizioni e ha già dimostrato di poter essere pericoloso in trasferta, vincendo sul campo della Fiorentina.

Il Napoli ha alternato risultati positivi e passi falsi, mentre il rendimento recente degli ospiti sostiene l’ipotesi di una loro rete anche al Maradona. Per gli azzurri, il fattore campo può favorire una risposta offensiva. Preferiamo quindi una marcatura per parte al risultato secco.

Pronostico: Gol. Quota: 1,61

Riepilogo e totale quote

Borussia Dortmund-Werder Brema: Over 3,5

West Ham-QPR: 1

Genoa-Fiorentina: Gol

Manchester United-Tottenham: 1

Napoli-Frosinone: Gol

Quota totale: 14,39