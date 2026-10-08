Pronostici venerdì: proviamo la doppia per centrare una super quota!
Avellino-Sampdoria e Borussia Dortmund-Werder Brema accendono il venerdì sera: due selezioni ambiziose per una quota complessiva di 11,37
Avellino-Sampdoria: equilibrio all’intervallo, poi il successo dei padroni di casa
L’anticipo di Serie B mette di fronte Avellino e Sampdoria in una partita nella quale proviamo a leggere anche il possibile sviluppo dei novanta minuti. La nostra scelta è X/1 nel mercato Esito primo tempo/finale: le squadre devono arrivare all’intervallo in parità e l’Avellino deve vincere l’incontro.
L’ipotesi è quella di una prima frazione equilibrata, con i padroni di casa capaci di trovare il vantaggio decisivo dopo la pausa. Il sostegno del pubblico può rappresentare un elemento favorevole all’Avellino, ma la previsione resta impegnativa perché lega tra loro due condizioni precise.
Non basta, infatti, il solo successo degli irpini. Se l’Avellino dovesse chiudere il primo tempo in vantaggio e poi vincere la partita, la selezione sarebbe comunque perdente. Allo stesso modo, un pareggio all’intervallo seguito da un risultato finale diverso dalla vittoria casalinga non sarebbe sufficiente.
Puntiamo quindi su un copione specifico: equilibrio nei primi quarantacinque minuti e Avellino capace di imporsi nella ripresa, conquistando i tre punti al fischio finale.
Pronostico: X/1 primo tempo/finale. Quota: 6,50.
Borussia Dortmund-Werder Brema: ai gialloneri servono due gol di scarto
Il secondo incontro ci porta in Germania. Il Dortmund ha iniziato il campionato con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, segnando nove reti e subendone soltanto due. Un rendimento che sostiene la fiducia nei padroni di casa, chiamati a dare continuità al proprio avvio.
Il Werder Brema presenta numeri differenti: otto gol realizzati e altrettanti incassati, con un successo per 3-2 contro l’Augsburg nell’ultima uscita. La capacità degli ospiti di segnare costituisce un ostacolo, mentre le difficoltà difensive possono offrire occasioni all’attacco del Dortmund.
La selezione è il segno 1 nel mercato handicap 0-1. Ai fini della scommessa il Werder parte con una rete di vantaggio: il Dortmund deve quindi vincere la partita reale con almeno due gol di margine. Risultati come 2-0, 3-1 o 4-2 renderebbero vincente la scelta; una vittoria con un solo gol di scarto non basterebbe.
Pronostico: 1 handicap 0-1. Quota: 1,75.
Riepilogo e moltiplicatore totale
-
Avellino-Sampdoria: X/1 primo tempo/finale
-
Borussia Dortmund-Werder Brema: 1 handicap 0-1
Quota totale: 11,37
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS