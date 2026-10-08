Pronostici venerdì: proviamo la doppia per centrare una super quota!  

Avellino-Sampdoria: equilibrio all’intervallo, poi il successo dei padroni di casa

L’anticipo di Serie B mette di fronte Avellino e Sampdoria in una partita nella quale proviamo a leggere anche il possibile sviluppo dei novanta minuti. La nostra scelta è X/1 nel mercato Esito primo tempo/finale: le squadre devono arrivare all’intervallo in parità e l’Avellino deve vincere l’incontro.