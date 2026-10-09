Pronostico Napoli-Frosinone, quanti gol segna la squadra di Allegri? Ecco il consiglio

La classifica dice che il Frosinone ha 10 punti contro i 7 del Napoli e che i laziali hanno segnato 2 gol in più e ne hanno incassati anche 2 in meno rispetto ai partenopei. Insomma, per Allegri c'è da fare un po' di "ordine" ma il suo Napoli deve farsi trovare preparato all'appuntamento di sabato sera (ore 20.45) al Maradona perchè la truppa di Alvini, che prima della sosta ha battuto 2-0 il Como, ha l'entusiasmo dalla sua parte (ma non le quote). Ecco il pronostico di Napoli-Frosinone.