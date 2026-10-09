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Pronostici Ligue 1, Lens-Lione: Fonseca primo (almeno) per una notte con una vittoria ma...

L'OL di Openda e Athekame è ancora imbattuto, i padroni di casa hanno esonerato Toppmoller alla quarta giornata
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Federico Vitaletti
Federico Vitaletti

2 min

Pubblicato il 09.10.2026, 08:15

Lens-LionePaulo FonsecaPronostici Ligue 1

Stasera scende in campo il Lione, una delle tre squadre ancora imbattute dopo 5 giornate di Ligue 1. La squadra di Paulo Fonseca cerca un successo che vorrebbe dire primato solitario almeno per una notte.

Comparazione quote: Lens-Lione Multigol 2-4

La trasferta non è delle più agevoli per Openda e compagni. Vero che il Lens ha un solo successo all’attivo in cinque turni ma parliamo di una squadra che ad agosto ha “soffiato” la Supercoppa francese al Psg: 1-0 firmato Thauvin. Molte cose sono cambiate da quel giorno, tra cui l’esonero di Toppmoller dopo 4 giornate. I bookie “ricordano” a Paulo Fonseca, se mai ne avesse bisogno, le insidie che si celano dietro a questa trasferta. L’1 è offerto a 2.40, quota di poco inferiore rispetto al 2 del Lione (2.70).  Occhi puntati sulle reti. L’ipotesi che il Lens possa segnare nel primo tempo è quotata a 1.77 da Eplay24, a 1.75 da BetFlag, a 1.70 da Sisal. Il Multigol 2-4, coprendo un range più ampio di risultati, è un altro esito da tenere in considerazione: quota 1.44 su Eplay24, 1.52 su Sisal e Snai.

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