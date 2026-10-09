Bundesliga, pronostico Dortmund-Werder: i gialloneri vogliono consolidare il primato in classifica

Tornano a rotolare i palloni anche sui campi della Bundesliga . La quinta giornata scatta stasera con Borussia Dortmund-Werder Brema. Una sfida a cui i gialloneri possono guardare con ottimismo per... passato e presente. Negli ultimi sette precedenti si registrano infatti cinque vittorie del Dortmund e due pareggi.

Comparazione quote: Dortmund-Werder 1 primo tempo

Nel campionato in corso, poi, l’undici di Niko Kovac è primo in classifica con 4 vittorie su 4, 9 gol fatti e solo 2 al passivo. Il Werder dopo il crollo al debutto sul campo del Friburgo (1-4) si è riassestato, conquistando 7 punti nelle successive 3 esibizioni. En plein di esiti Goal per il Werder, chiamato a minare le certezze dei gialloneri che cercano il pokerissimo ai piedi del “Muro Giallo”, cuore pulsante del tifo di fede Dortmund. Per i bookie i padroni di casa sono favoritissimi: il segno 1 vale 1.35, il 2 paga fino a 8 volte la posta. In casa il Dortmund è andato al riposo in vantaggio due volte su due, Werder sotto al 45’... due volte su due. Qui l’1 primo tempo si gioca a 1.75 su Eplay24, a 1.73 su Bet365, a 1.68 su Bwin.