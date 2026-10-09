Dortmund, Avellino e Malaga: proviamo la terzina per centrare quota x5!

Il Dortmund si presenta con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, nove gol realizzati e appena due subiti. Un avvio convincente, sostenuto anche dai risultati casalinghi: 2-0 contro l’Amburgo e 3-0 contro il Paderborn. È soprattutto questo rendimento interno a suggerire una soluzione più selettiva rispetto al semplice segno 1.

La scelta è il Dortmund con handicap asiatico -1,5, che richiede un successo con almeno due reti di scarto. Risultati come 2-0, 3-0 e 3-1 sarebbero sufficienti, mentre una vittoria per 1-0 o 2-1 non farebbe vincere la giocata.

Il Brema, però, non arriva senza argomenti: ha raccolto sette punti nelle prime quattro partite e possiede le risorse per mettere in difficoltà i padroni di casa.

Pronostico: Dortmund handicap asiatico -1,5. Quota: 1,80.

Avellino-Sampdoria: al Partenio scegliamo il Gol

Avellino-Sampdoria presenta un equilibrio che rende meno immediata la scelta della squadra vincente. I padroni di casa hanno raccolto sette punti, mentre i blucerchiati sono saliti a quattro grazie al successo per 2-1 contro il Catanzaro, arrivato dopo tre sconfitte consecutive.

L’Avellino cerca una risposta dopo il 3-1 subito contro l’Ascoli. Nelle ultime due giornate ha segnato due reti e ne ha incassate quattro, mostrando una tenuta difensiva tutt’altro che impeccabile. La Sampdoria ha ritrovato il successo, ma deve ancora dare continuità alla propria produzione offensiva.

Il Gol permette di lasciare aperto il risultato finale: servono almeno una rete dell’Avellino e una della Sampdoria.

Pronostico: Gol. Quota: 1,80.

Málaga-Espanyol: alla Rosaleda spazio all’Under

Per Málaga-Espanyol la lettura cambia. I padroni di casa hanno raccolto tre punti nelle prime sette giornate e realizzato appena tre reti. Numeri che spingono a considerare una partita nella quale creare occasioni e trovare continuità davanti alla porta potrebbe risultare complicato.

L’Espanyol dispone di una produzione offensiva superiore, ma deve fare i conti con le assenze di Puado e Kike García. La mia lettura è che questi limiti possano favorire una gara con poche reti, senza rendere necessario scegliere chi riuscirà a imporsi.

L’Under 2,5 copre tutti i risultati con un massimo di due gol complessivi, compreso l’1-1.

Pronostico: Under 2,5. Quota: 1,78.

La terzina prende quindi questa forma: